Formula Antiga Operadores” de Reinaldo tentam ultima cartada em Dourados para evitar derrota para Odilon

Uma velha e conhecida prática dos antigos políticos perpetrada nos grotões de Mato Grosso do Sul volta a ser usada com força extrema em Dourados e todos os quadrantes do estado na tentativa desesperada de conter o avanço da candidatura do juiz Odilon do PDT.

Com a força do poder e do dinheiro que vem junto os “operadores” políticos do governador Reinaldo Azambuja estão agindo nos bastidores da política de Dourados e das regiões onde o candidato a reeleição não tem bons índices nas urnas, para tentar barrar o voto popular no juiz Odilon.

Ligados ao candidato a vice-governador Murilo Zauith e a deputados caudilhos como Zé Teixeira e Londres Machado, estes operações com mão de ferro estão instalados em Dourados e fazendo seus “acertos” visando de ultima hora “comprar” o voto, as consciência e a própria vontade do eleitor que neste pleito rechaça a corrupção.

Comenta-se que nomes como Zito, Waltinho, Sérgio de Paula e outros maganões estão fazendo o chamado serviço “sujo” que não é visto a luz do dia. Na iminência de ter uma derrota vexatória não apenas em Dourados, onde já perdeu no primeiro turno, a trupe tucana assusta até aqueles que desconhecem esta prática tão antiga.