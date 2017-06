Federal Orçamento 2018, questões rurais e crise política estão na pauta em Brasília

Foto: Reprodução

O deputado Dagoberto Nogueira (PDT) terá reuniões políticas nesta semana que podem melhorar as condições sociais e econômicas do Mato Grosso do Sul.



Nesta terça-feira (27), a modernização e reestruturação do sistema penitenciário serão debatidas em audiências públicas. Cerca de 40% dos presos em Mato Grosso do Sul são oriundos do tráfico internacional e este crime federal precisa contar com financiamento da União. O Estado não tem condições de arcar sozinho com essa despesa.



Outra importante agenda do Dagoberto é a reunião que discute o saneamento ambiental rural. Levar água de qualidade e esgoto para os moradores da zona rural tem que ser uma prioridade dos governantes. Além disso, políticas sociais devem chegar à zona rural para diminuir os conflitos fundiários de todos os tipos. Neste sentido, o deputado irá questionar alguns ministros sobre as ações destinadas para o campo.



Outra audiência irá discutir os principais pontos do orçamento federal para 2018. Na elaboração do orçamento de 2017, Dagoberto garantiu a reserva de mais de R$ 200 milhões para importantes obras no Estado.



Já na quarta-feira (28), a saída para a atual crise por meio de eleições diretas será debatida em audiência. Somente a expansão da democracia poderá conferir legitimidade aos dirigentes do país. As diversas denúncias contra o atual presidente são gravíssimas. Não há mais condições políticas para a sustentação da atual Presidência e o povo deve ter o direito de voz neste momento crítico.



Ainda no dia 28, Dagoberto participará de reunião sobre a situação econômica das Santas Casas que precisam contar com linhas de financiamento mais sólidas; Outra pauta da semana é a situação do Plano de Aviação Regional. O governo federal precisa capacitar melhor os aeroportos de cidades médias e assim dinamizar o desenvolvimento do interior do país.