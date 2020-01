PRÊMIO DO CINEMA Oscar anuncia indicação de filme brasileiro 'Democracia em Vertigem' Filme concorre na categoria melhor documentário; confira a lista completa dos indicados

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta segunda-feira (13), em Los Angeles, os indicados ao Oscar 2020. O anúncio foi feito pelos atores John Cho e Issa Rae.

O longa-metragem brasileiro 'Democracia em Vertigem', disponível desde 19 de junho do ano passado no catálogo da plataforma de streaming Netflix, está entre os finalistas na categoria de Melhor Documentário. A obra concorre com o prêmio de melhor documentário com os filmes: American Factory, The Cave, Honeyland e For Sama.

O documentário, dirigido pela cineasta Petra Costa, narra os eventos que transformaram o panorama político do Brasil desde o impeachment contra a então presidenta Dilma Rousseff (PT), em 2016, culminando, em 2018, com a eleição de Jair Bolsonaro (PSL) à presidência da República.

A cerimônia dos melhores do cinema acontece no dia 9 de fevereiro em Los Angeles.

Abaixo a lista completa dos indicfados e suas categorias: