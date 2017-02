Perdas Palomita e Seikó: para Takimoto, perdas afetam cenário social

O deputado estadual George Takimoto (PDT) afirmou que o radialista Eduardo Palomita e o ex-vereador Seikó Mihahira deixaram marcas vigorosas de protagonismos em favor de causas nobres da sociedade e serão sempre lembrados como exemplos de humanismo e generosidade. “São duas perdas que afetam profundamente os cenários social e político de Mato Grosso do Sul, particularmente nas regiões onde concentravam suas atuações, como a Grande Dourados e Jaraguari”, salientou.

Palomita, que tinha 58 anos, e Miahira morreram na terça-feira passada, 21. O radialista e jornalista era um dos mais experientes e destacados profissionais da área, com serviços prestados para diversas emissoras de rádio e do jornalismo impresso e eletrônico. Miahira foi vereador jaraguariense em dois mandatos. Presidiu a União das Câmaras de vereadores de Mato Grosso do Sul (UCVMS) e ultimamente desempenhava funções na assessoria de ações regionais do governo de Reinaldo Azambuja.