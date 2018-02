Para deputado Fábio Trad, crise só será suplantada através do Legislativo Em discurso na Câmara, parlamentar disse que o Congresso não pode deixar de ser a casa das aspirações populares

No discurso que marcou seu retorno à Câmara dos Deputados nesta terça-feira (6), o deputado Fábio Trad (PSD-MS) destacou o papel do legislativo no atual momento de crise econômica.

"Tenho a firme convicção de que a crise que assola o País e contamina todos os tecidos sociais só será suplantada através desta Casa de Leis, que pode estar aquém das expectativas mas é quem representa o povo e sem ela não iremos a lugar nenhum”.

O deputado ainda aproveitou sua fala na tribuna para comentar a respeito do escândalo divulgado nos últimos dias pela imprensa envolvendo nomes de parlamentares que, mesmo possuindo imóveis próprios em Brasília, recebiam auxílio-moradia do Governo.

“Isso irrita, aprofunda o déficit de credibilidade e faz com que o povo não tenha este Parlamento em conta. Jamais deveremos transigir com os postulados democráticos que fazem com que esta seja a Casa das aspirações populares. A nossa tarefa é o Brasil!”