Para deputado projeto IndÃºstria Sem Fronteira beneficiarÃ¡ Brasil e Paraguai

Para deputado projeto Indústria Sem Fronteira beneficiará Brasil e Paraguai

O deputado estadual Lidio Lopes (PEN) reuniu-se com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), nesta terça-feira (21), para recepcionar o presidente da Fiems, Sérgio Longen, o ministro da Indústria e Comércio do Paraguai, Gustavo Leite e demais autoridades na Secretaria de Governo Mato Grosso do Sul.Na oportunidade, Sérgio Longen e Gustavo Leite apresentaram ao governador o projeto Indústria Sem Fronteiras que visa impulsionar a competitividade e a integração entre Brasil e Paraguai.



A proposta foi elaborada a partir do decreto estadual que criou o programa Fomentar Fronteiras. Na avaliação do deputado Lidio Lopes, o projeto irá beneficiar tanto o Brasil quanto o Paraguai. “Acredito que isso irá fortalecer o setor industrial em Mato Grosso do Sul e promover a geração de empregos, além de movimentar a economia de ambos os lados”, afirma o deputado.



De acordo com o ministro Gustavo Leite, o Paraguai espera a adesão maciça do empresariado brasileiro. “Os dois lados são irmãos e só tem a sair ganhando com esta relação”, observou o ministro.A proposta Indústria Sem Fronteiras tem o intuito implantar um empreendimento na região de fronteira, por meio de estrutura do Programa Fomentar Fronteiras, criado por meio do Decreto nº 14.090/2014, e da chamada Lei de Maquila, que preveem a isenção de impostos.



A medida também permite infraestrutura de municípios fronteiriços, como a logística de transportes, custo da energia e água, mão de obra e, ainda, locais adequados para instalação do empreendimento. “Tenho certeza que o Indústria Sem Fronteiras pode contribuir muito para fortalecer todo o Estado, principalmente a região de fronteiras, criando ali caminhos de desenvolvimento para o setor industrial, fortalecendo as indústrias, o comércio, e principalmente os municípios fronteiriços do Brasil e Paraguai”, afirmou Reinaldo Azambuja. Na reunião também estiveram pressentes os deputados Paulo Corrêa (PR) E Zé Teixeira (DEM).

