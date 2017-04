Lei de Abuso de Autoridade Para Pedro Chaves, Lei do Abuso de Autoridade é inoportuna e contraria sociedade

O senador Pedro Chaves (PSC/MS) foi um dos 19 senadores que votou contra o PLS 280/2016, conhecido como Lei de Abuso de Autoridade, que abrange atos que podem ser cometidos por servidores e membros dos três poderes da República, do Ministério Público, dos Tribunais e Conselhos de Contas e das Forças Armadas.



“O momento vivido pelo Brasil é inoportuno para se aprovar legislação como essa, que pode impor amarras a operações como a Lava Jato, que está passando o país a limpo. Por isso, ao contrário da maioria de meus colegas senadores, optei por votar NÃO, em obediência a meus princípios e também à vontade popular. Conversei com centenas de pessoas no meu estado, o Mato Grosso do Sul, sem falar nas manifestações que recebi através das redes sociais. E as opiniões foram quase unânimes: vote NÃO.

Eu respeito a vontade popular”, explicou Pedro Chaves.



O PLS 85/2017, substitutivo ao PLS 280/2016, foi aprovado na noite de quarta-feira (26) pelo Plenário do Senado com 54 votos favoráveis e 19 contrários. O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados, onde também terá que ser aprovado por maioria simples.