Eleições 2018 Para Takimoto, MDB mantém a força e candidaturas renovam motivação

Com o lançamento das candidaturas de Júnior Mochi para governador e Tânia Garib para vice, a militância do MDB de Mato Grosso do Sul renovou sua motivação para a disputa e vai fazer uma campanha digna de sua história. A avaliação é do deputado estadual e pré-candidato a deputado federal George Takimoto, ao comentar o ambiente partidário que, para ele, mostra a força de uma legenda qualificada para os grandes desafios.

"É bem verdade que vimos enfrentando várias dificuldades nesta fase de pré-campanha. Porém não há novidade nenhuma em enfrentar e superar dificuldades no proesso histórico do MDB, desde sua fundação. Contudo, são exatamente essas dificuldades que forjaram a capacidade e o conhecimento para a vitoriosa trajetória do partido, sempre na vanguarda das conquistas da democracia brasileira", avaliou Takimoto.

PARTIDO DE CHEGADA - O deputado disse que a chapa emedebista constitui uma opção de credibilidade e de vocação para responder às expectativas da sociedade por resultados concretos aos seus principais apelos. Takimoto destacou os currículos de Mochi e Tânia Garib como passaportes legitimados para defender e divulgar o programa do MDB nos debates, nos palanques e demais atividades da campanha.

"O MDB é um partido de chegada. Está estruturado em todo o País e não é diferente aqui em Mato Grosso do Sul", observou Takimoto. "Temos com Mochi e Tânia uma solução competitiva para o enfrentamento eleitoral. Tanto a sigla, por sua força histórica, como as candidaturas, são testadas e aprovadas pela sociedade", frisou. Pelos cálculos de Takimoto, até final deste mês de agosto o candidato emedebista ao Governo terá alcançado o patamar dos 14% a 16% no quadro das intenções de voto, garantindo assim a passagem para o segundo turno.

Segundo George Takimoto, as experiências dos dois candidatos os capacitaram: "Mochi foi prefeito de Coxim e fez uma das melhores gestões de sua época. Presidiu a Associação dos Municípios e se confirmou entre as mais qualificadas lideranças municipalistas do interior brasileiro. Pela segunda vez preside a Assembleia Legislativa com apoio unânime de seus 23 colegas e consegue impor-se naturalmente, gerindo com eficiência e isenção um poder que é constituído por vários partidos e abriga interesses contrários", assinalou.

Sobre Tânia Garib, o deputado salientou que as eleições em Mato Grosso do Sul ganham com a presença de uma das mulheres mais habilitadas na defesa da justiça e da promoção humana. "É uma liderança de elevado valor político, que para o bem do MDB e do próprio Estado saiu de sua aposentadoria precoce para contribuiu na construção de uma alternativa diferenciada nessa disputa. O Brasil inteiro reconhece o excelente trabalho que fez, não só como secretária estadual de assistência social, mas também em cargo executivo da Secretaria de Mobilidade Social (órgão do governo federal) que desenvolveu políticas publicas nacionais de inclusão com absoluto sucesso", completou.