Força política Para Takimoto, promoções parlamentares vão fortalecer MS

Com a eleição de Tereza Cristina (PSB) para a liderança da bancada do PSB e a indicação de Carlos Marun (PMDB) para presidir a Comissão de Reforma da Previdência da Câmara Federal, Mato Grosso do Sul vai melhorar consideravelmente seu peso político nas ações reivindicatórias em Brasília. A opinião é do deputado estadual George Takimoto (PDT), ao garantir que haverá um novo redimensionamento da força política do Estado.

“Ambos estão de parabéns pelo resultado de merecimento ao trabalho que fazem na busca de soluções para a sociedade. O PSB e o PMDB são duas das maiores bancadas da base governista e têm trânsito desembaraçado com a presidência da Republica e os ministérios”, assinala o pedetista. “É claro que, em primeiro lugar, a liderança da bancada e a presidência da Comissão representam compromissos e responsabilidades nacionais, porque pensam e tratam de desafios que envolvem todo o povo brasileiro. Mas não deixam de ser posições estratégicas de enorme significado para o nosso Estado”, emenda Takimoto.

Segundo George Takimoto, as promoções de Tereza Cristina e Marun confirmam a elogiável performance dos congressistas sulmatogrossenses. “Temos 11 parlamentares atuando em Brasília, três senadores e oito deputados federais, todos exercendo mandatos produtivos”, pontua. E ainda faz questão de destacar o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e o ex-governador que cumprem papéis fundamentais nas articulações com o governo federal, cada um dentro de sua competência específica de atuação e de atribuições.

“Tanto o governador quanto o André têm prestígio em Brasília, sabem onde localizar as respostas, transitam com desenvoltura. A verdade, mesmo em partidos diferentes e geralmente com agendas es?ecíficas, os dois fazem um trabalho que soma em favor do Estado. E isso dá para Mato Grosso do Sul uma excelente perspectiva para enfrentar e superar as dificuldades”, finaliza George Takimoto.