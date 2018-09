Eleições 2018 Para tentar minimizar fala de Mourão, Bolsonaro publica vídeo sobre filha e esposa

A declaração do candidato a vice de Bolsonaro, general Hamilton Mourão de que famílias sem pais e avôs seriam “fábrica de desajustados” causou repulsa entre muitas mulheres. Para tentar neutralizar o estrago em uma das fatias mais importantes do eleitorado, o candidato à presidência pelo PSL, decidiu divulgar um vídeo em que fala sobre sua filha e sua esposa para tentar cativar a simpatia do público feminino. Para assisstir você pode clicar aqui. " data-reactid="22" type="text">A declaração do candidato a vice de Bolsonaro, general Hamilton Mourão de que famílias sem pais e avôs seriam “fábrica de desajustados” causou repulsa entre muitas mulheres. Para tentar neutralizar o estrago em uma das fatias mais importantes do eleitorado, o candidato à presidência pelo PSL, decidiu divulgar um vídeo em que fala sobre sua filha e sua esposa para tentar cativar a simpatia do público feminino. Para assisstir você pode clicar aqui.

Na gravação de pouco mais de um minuto, Bolsonaro fala em tom emocionado de sua filha Laura. A primeira menina depois de quatro filhos homens. A peça representa a tentativa de parte do candidato de mudar a opinião de parte do eleitorado feminino que criou um grupo com mais de dois milhões de pessoas batizado de “Mulheres contra Bolsonaro” no Facebook." data-reactid="23" type="text">Na gravação de pouco mais de um minuto, Bolsonaro fala em tom emocionado de sua filha Laura. A primeira menina depois de quatro filhos homens. A peça representa a tentativa de parte do candidato de mudar a opinião de parte do eleitorado feminino que criou um grupo com mais de dois milhões de pessoas batizado de “Mulheres contra Bolsonaro” no Facebook.Bolsonaro também rompeu o silêncio para desmentir a proposta de seu tutor econômico, Paulo Guedes. Em conversa com investidores, Guedes afirmou que pretendia implementar um imposto nos moldes da antiga CPMF. A notícias vazou e causou grande alvoroço entre os apoiadores do capitão da reserva. “Ignorem essas notícias mal-intencionadas dizendo que pretendemos recriar a CPMF. Não procede”, afirmou. “Querem criar pânico pois estão em pânico com nossa chance de vitória. Ninguém aguenta mais impostos, temos consciência disso. Boa noite a todos!”, escreveu Bolsonaro por meio de seu perfil no Twitter.