Para vereador Carlão, aumento da aprovação do prefeito é reflexo do bom relacionamento entre os Pode

Discursando na tribuna da Câmara Municipal durante a sessão ordinária dessa quinta-feira (13), o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) avaliou que o aumento no índice de aprovação do mandato do prefeito Marquinhos Trad, é reflexo também do bom relacionamento com o Legislativo. Para o vereador, essa fase harmônica entre os Poderes e a população garante mais eficiência na gestão.

“Fico feliz com esse elevado índice de aprovação, mas é preciso destacar que temos auxiliado nessa boa fase administrativa da Capital. Prova disso, é que na última semana aprovamos quatro importantes projetos do Executivo, suplementação e o Prodes. Projetos que garantem o desenvolvimento. Também estamos cumprindo nosso papel como fiscalizadores, cobrando que esses projetos estejam em acordo com as expectativas da população. Nós somos os agentes públicos mais próximos da sociedade e quando a relação entre os Poderes está em sintonia, cada um fazendo seu papel, tudo colabora para que a gestão avance”, avaliou.

Carlão ressaltou que os vereadores da Capital estão priorizando a boa política, trabalhando para a retomada do crescimento da cidade. “Vivemos uma fase complicada na política do país, mas agindo em parceria pelo bem da população, com a independência dos Poderes, com certeza vamos avançar cada vez mais. Vemos as obras sendo realizadas também com o auxílio com do Governo do Estado”, disse Carlão, sendo aparteado favoravelmente pelos vereadores Eduardo Romero, Otávio Trad, Betinho, Ayrton Araujo e Delegado Wellington.