Paranaíba Paranaíba: Mulher tem agenda preventiva e alerta sobre violência Planejamento de Ronaldo Miziara prevê avanços históricos na saúde

A informatização do sistema de serviços, a valorização e a capacitação dos servidores, a simplificação de procedimentos, a agilidade para as consultas, parceria com instituições de ensino superior e investimentos na modernização e expansão da rede de atenção básica. Estas são prioridades programadas para a saúde publica de Paranaíba pela administração do prefeito Ronaldo Miziara (PSDB).

Com a chegada da Carreta da Saúde e as celebrações da semana para registrar o Dia Internacional da Mulher (08 de março), o prefeito reafirma o comprometimento com o bem-estar geral da população e focaliza o grande desafio de atender os segmentos mais vulneráveis da sociedade: crianças, idosos, mulheres e portadores de deficiência e doenças crônicas. Além das ações de saúde, a prefeitura desenvolverá ao longo do ano programas e mobilizações preventivas e de orientação sobre a violência e o abuso contra mulheres.

“Paranaíba precisa ter todas as condições para prestar atendimento às populações que dependem da rede publica. E a nossa demanda inclui os moradores de cidades vizinhas”, destaca Ronaldo. O prefeito enfatiza que a Semana da Mulher é uma ótima oportunidade de aquecer a consciência e a mobilização da sociedade em defesa dos direitos da mulher e de todas as populações que sofrem com as várias formas de exclusão: social, econômica, racial, religiosa, cultural ou de gênero.

Fruto de uma parceria entre a Prefeitura e a Universidade Brasil, a presença da Carreta da Saúde é uma iniciativa de referência que confirma a gestão paranaibense como um modelo diferenciado em ações inclusivas no primeiro trimestre das novas administrações municipais de Mato Grosso do Sul. Afinal, a Universidade do Brasil, uma das mais respeitadas do gênero no Brasil, tem 50 anos de atuação no ensino superior, com 12 mil alunos, três campi, 116 cursos e contabiliza 40 mil formandos.

Em Paranaíba, os serviços da Carreta começaram na terça-feira, 7, e serão encerrados no sábado, 11, com atendimentos nas praças do Iacal, Jardim América, Santa Lúcia e da Republica. Em quatro consultórios instalados em uma unidade móvel, especialistas farão consultas e procedimentos que incluem exames de ultrassom, preventivos, testes de sífilis, HPV/Hepatite e vacinação.

A programação da Carreta para os dias 08, 09, 10 e 11 de março:

08/03/2017 - Quarta-feira 08h às 16h – Ações e serviços de saúde na Praça do Iacal com presença da Carreta da Saúde.



09/03/2017 - Quinta-feira 08h às 16h – Ações e serviços de saúde no bairro Jardim América com presença da Carreta da Saúde.



10/03/2017- Sexta-feira 08:00 às 16h – Ações e serviços de saúde no bairro Santa Lúcia com presença da Carreta da Saúde.



11/03/2017- Sábado 08h às 13h – Ações e serviços de saúde na Praça da República com presença da Carreta da Saúde. Ações e serviços da Assistência Social e apresentações culturais e socioeducativas.