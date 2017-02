Paranaíba Parceria entre Prefeitura e Ministério viabiliza mais benefícios a Paranaíba Conquistas incluem maior produção de carteiras de trabalho e estímulo à geração de empregos

A Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego acenou ao prefeito Ronaldo Miziara (PSDB) mais uma conquista importante para atender uma das demandas sociais de primeira necessidade em Paranaíba. Na sexta-feira passada (10), o superintendente Vladimir Struck ajustou com Miziara uma parceria com a Prefeitura para tornar viável a instalação da sede própria do órgão federal no Município.

Trata-se de um avanço histórico e de grande valor inclusivo para os moradores de Paranaíba e da região. Com a parceria, a Prefeitura assumiu as seguintes responsabilidades: disponibiliza a área para o Ministério construir a sua própria agência na cidade, cede dois funcionários e ainda custeia um link de potência maior na Internet, ferramenta essencial e obrigatória para os serviços da superintendência.

Hoje, com uma agência instalada em prédio alugado e sem ter seu próprio local para operar em território paranaibense, os serviços são limitados. Um exemplo é a fábrica de confecção de Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS), que produz apenas oito unidades/dia, em média. Quando estiver em suas próprias instalações, já com as estruturas de pessoal e de equipamentos previstas na parceria, o órgão poderá aumentar essa média em até cinco vezes. E quando os documentos estiverem prontos, poderão ser entregues no mesmo dia a quem mora na cidade e em 24 horas a habitantes de municípios vizinhos.

As vantagens vão além da economia com despesas de aluguel e rendem avanços para ambos os parceiros. “O prefeito Ronaldo foi fundamental para dar esse grande passo. E agora vamos buscar junto ao Ministério os recursos para um investimento de enorme alcance social para a comunidade e operacional para a superintendência, porque permitirá um atendimento mais amplo, moderno e agilizado à região”, avalia Struck. “A Superintendência presenteia a nossa região com mais um aceno concreto de superação da crise. A parceria modernizará e ampliará o potencial progressista de Paranaíba, abre nova opção para incentivo à habilitação da mão-de-obra e às vocações locais”, definiu Miziara.

Struck explicou que além da superintendência o Ministério tem atualmente seis agências e uma gerência em Mato Grosso do Sul. Viabilizada a de Paranaíba, o universo de beneficiários diretos vai englobar boa parte do Bolsão sulmatogrossense com o atendimento às cidades mais próximas, como as de Inocência, Aparecida do Taboado e Cassilândia. O alcance também se estenderá a cidades de estados que têm divisas na região (Minas Gerais, Goiás e São Paulo). A agência do MTE informa que presta os seguintes atendimentos: emissão de CTPS e consultas diversas sobre seguro desemprego, incluídos os processos de entrada do pedido aos cálculos previstos no benefício.