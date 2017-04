Corumbá Parceria estratégica, com contrapartida do Estado, garante a Corumbá maior programa de transformação

Foto: Chico Ribeiro

Com contrapartida garantida pelo Governo do Estado, Corumbá ganha o maior programa de investimentos em infraestrutura urbana, que vai mudar o perfil urbanístico da história cidade encravada nas barrancas do Rio Paraguai e prepara-la para se consolidar como polo turístico e em qualidade de vida. A Capital do Capital terá investimentos de US$ 80 milhões – ou cerca de R$ 240 milhões – em projetos que vão promover o desenvolvimento local com obras de reordenamento urbano e ações socioambientais.

O governador Reinaldo Azambuja formalizou, nesta terça-feira, a chamada parceria estratégica com a prefeitura e o Fonplata (Fundo Financeiro para o Desenvolvimento dos Países da Bacia do Plata), sendo fundamental a participação do Governo do Estado na garantia do financiamento aprovado pelo fundo internacional, com avais do governo federal e do Senado. Metade dos recursos para aplicação a médio prazo – USS 40 milhões – serão garantidos pelo Estado e Município.

O pacote de obras contemplados pelo programa idealizado pela prefeitura e aprovado pelo Fonplata representa o maior investimento em infraestrutura urbana em Corumbá, superando as duas etapas do PAC (Programa e Aceleração do Crescimento), que teve R$ 160 milhões aplicados na cidade, principalmente em saneamento básico, e o Monumenta, que destinou mais de R$ 30 milhões, entre 2000 e 2005, para revitalizar a orla portuária e recuperar o Casario do Porto.Responsabilidade

“Esta parceria estratégica muda a realidade de Corumbá, melhora a qualidade de vida local e promove atração turística e novas atividades econômicas”, afirma o secretário estadual Jaime Verruck, de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), presente ao ato de assinatura do contrato com o Fonplata. “A participação do Governo do Estado é fundamental para promover estas transformações, por meio da contrapartida”, completou.

Para o governador Reinaldo Azambuja, o ato de formalização do financiamento com o fundo, na noite desta terça-feira, no Auditório Salomão Baruck, fortalece a política de seu governo de promover a municipalização, atendendo os 79 municípios independentemente de siglas partidárias. Também é fruto, segundo ele, do equilíbrio financeiro, que permite distribuir recursos para setores estratégicos, como garantir o desenvolvimento com preservação do meio ambiente.

“Diminuindo o tamanho do Estado, passamos a gastar menos dentro da máquina governamental para investirmos fora, para as pessoas, com uma gestão responsável, comprando melhor e com qualidade”, disse Azambuja, ao discursar para um auditório lotado, com a presença de cerca de 500 pessoas. “Essa política austera nos permitiu investir muito em Corumbá, onde somente em esgotamento sanitário estamos aplicando R$ 75 milhões.”Ambientes urbanos

O histórico ato de consolidação da contratação do município com o Fonplata na terça-feira contou com as presenças do diretor-presidente e da gerente de operações da instituição, Juan Notaro Fraga e Denise Takahashi Oboro. O dirigente máximo da instituição, entusiasmado com as belezas da cidade e do Pantanal, destacou que as obras estruturantes para Corumbá fortalecerão suas relações com o Rio Paraguai e com sua importância ambiental.

“Além de ser uma referência na integração do Brasil com a Bolívia e o Paraguai, a cidade consolidará, com estas futuras intervenções, como centro atrativo para o turismo, despertando a atenção do mundo, e propiciando maior qualidade de vida e serviços a seus moradores, ambientes urbanos agradáveis e espaços públicos mais próximos do cidadão”, disse o presidente do Fonplata. Ele concluiu que o fundo está muito empenhado em manter esse norte e vai acompanhar as ações em Corumbá.

Sonho concretizado

Ao lembrar que as primeiras tratativas com o fundo para consolidar o programa estruturante para Corumbá foram iniciadas ainda no seu segundo mandato, em 2008, o prefeito Ruiter Cunha de Oliveira agradeceu a parceria do governador Reinaldo Azambuja e disse que a cidade, no ato de terça-feira, estava materializando sonhos e ampliando conquistas. “O compromisso assumido pelo governador foi fundamental para esta conquista”, frisou.Ruiter anunciou que a primeira etapa do pacote de obras totaliza investimentos de R$ 57,9 milhões, dos quais R$ 36,4 milhões contemplarão obras de drenagem e pavimentação de conjuntos habitacionais, dentre os quais o “Padre Ernesto Sassida”, com 1,200 famílias. O reordenamento e adequação da malha viária da entrada da cidade, incluindo o pórtico, terá R$ 6 milhões. Os demais recursos serão destinados a obras de drenagem, pavimentação, alargamento de vias e acessibilidade.

Ladário

A agenda cumprida pelo governador Reinaldo Azambuja, nesta terça-feira, incluiu visita a cidade de Ladário, onde entregou patrulha mecanizada para fortalecimento da agricultura familiar, por meio de emenda parlamentar da época em que ainda exercia o mandato de deputado federal, juntamente com o ex-senador Ruben Figueiró. Acompanhado do prefeito Ruso Pedrozo, o governador percorreu bairros carentes da cidade e assegurou novos investimentos em infraestrutura urbana.