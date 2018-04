Vereadora Cida Amaral Partido busca na Justiça cargo de vereadora que deixou Podemos Vereadora Cida Amaral trocou de legenda no dia 8 de janeiro

O partido Podemos busca na Justiça de Mato Grosso do Sul retomar o cargo da vereadora de Campo Grande, Aparecida Amaral, conhecida como Enfermeira Cida, que trocou de legenda no início do ano. O Podemos alega não ter recebido nenhum comunicado da mudança.

De acordo com o presidente do diretório regional do Podemos em Mato Grosso do Sul, o empresário Cláudio Sertão, a vereadora não informou que deixaria o partido. “Não recebemos nenhum comunicado. Ficamos sabendo que ela trocou de partido pela imprensa e para nós foi uma surpresa”.

Sertão declara que o partido acreditava no trabalho dela e que busca justiça, já que o mandato de vereador é do partido. “Ela foi eleita pelos votos do partido. Nós queremos o cargo de volta. Estamos já trabalhando nisso”, conclui.

A vereadora se filiou ao Partido Republicano da Ordem Social (PROS), no dia 8 de janeiro, conforme Cida. “Estou saindo por justa causa e por razões éticas, prefiro não comentar para não colocar a questão partidária em constrangimento”, declara.