'QUER BARRAR' Partido de Bolsonaro tenta impedir CPI das fake news CPI é outro 'fantasma' que assombra governo bolsonarista

Foto: Marcos Corrêa/PR

O vice-líder do PSL na Câmara dos Deputados, Filipe Barros, informou que protocolou no Supremo Tribunal Federal (STF) um mandado de segurança pedindo que a Corte suspenda a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), autorizada nesta quarta-feira (3) pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), com a finalidade de investigar a disseminação de fake news durante a campanha eleitoral do ano passado.

Em 2018, empresas financiaram um esquema ilegal para divulgação de notícias falsas no WhatsApp. O objetivo era prejudicar o então presidenciável do PT, Fernando Haddad. Reportagem do jornal Folha de S. Paulo na época apontou que cada contrato chegava a R$ 12 milhões.

De acordo com o vice-líder bolsonarista, a investigação sobre fake news nas eleições é uma estratégia da esquerda para prejudicar o governo de Jair Bolsonaro.

"Acabo de protocolar no STF Mandado de Segurança com pedido de liminar para barrar a criação da CPMI das 'Fake News'", disse o parlamentar no Twitter. "CPMI das Fake News é um apelido bonitinho para disfarçar a verdadeira intenção: criar Fake News contra o governo, censurar a população que está se manifestando na internet e, no final, propor a ‘regulamentação’ da mídia (leia-se censura a liberdade de imprensa)", complementou.

Com apoio de líderes da Câmara, o deputado Alexandre Leite (DEM-SP) foi quem pediu a criação da CPMI. O seu partido não goza de boas relações de Bolsonaro. Inclusive, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), já reclaou da falta de agenda do atual governo.

A comissão será composta por 15 senadores e 15 deputados e os partidos ainda precisam indicar os nomes dos integrantes.