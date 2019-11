ECONOMIA "Paulo Guedes ilude brasileiros; inflação baixa é falta de consumo", diz líder do Podemos Segundo Nelto, o enfraquecimento do real frente ao dólar é o pior sinal para nossa economia

Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados

Líder do Podemos, o deputado federal José Nelto (GO) dispara críticas à política econômica do ministro Paulo Guedes. O parlamentar rebate o discurso de Guedes, que tem usado os dados da inflação, 2,54%, como demonstração de retomada da economia.



“É uma farsa. A inflação baixa é retrato da falta de consumo. A verdade é que a economia está paralisada, as famílias estão sem dinheiro, sem poder de compra”, assinala o deputado.



Segundo Nelto, o enfraquecimento do real frente ao dólar é o pior sinal para nossa economia. Nessa semana, a moeda americana teve alta recorde, chegando a valer R$ 4,27. Em 2018, o preço do dólar era de R$ 3,37.



“O ministro Guedes está agindo como operador de mercado, e não como ministro da economia. Me preocupa quando o ministro fala que não importa a altura que o dólar vai chegar. Isso é um desastre, já que a gasolina, óleo diesel e outros produtos que o Brasil importa, têm seu preço atrelados ao dólar”, aponta.



José Nelto usou dados para demonstrar como a economia piorou com o ministro Paulo Guedes. Ele lembrou que, na gestão do ex-ministro Henrique Meirelles, o preço do óleo diesel era de R$ 3,35 contra R$ 3,75 na “era Guedes”, assim como a gasolina que custava R$ 4,15 e que hoje chega a R$ 4,40, um aumento de 28%.



Outra comparação foi com o preço do boi gordo, que custava R$ 140, em 2017. Hoje, o valor é recorde, chegando a R$ 228. Já o botijão de gás, na época do ex-ministro Henrique Meirelles, era R$ 55, frente aos R$ 75 dos dias atuais.



“Com essa política do Guedes, os pobres e a classe média estão cada vez mais pobres, enquanto os ricos ganham cada vez mais”, dispara José Nelto.