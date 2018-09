Paulo Siufi faz reflexão sobre formas para evitar suicídio

Foto: Luciana Nassar

O suicídio tem crescido numericamente nos últimos anos. Segundo dados do Ministério da Saúde, anualmente, cerca de 11 mil pessoas tiram a própria vida no Brasil. Enquanto a taxa nacional é de 8,7 a cada 100 mil habitantes, no Mato Grosso do Sul é de 13,3. Na sessão ordinária desta quinta-feira (6), o deputado estadual Dr. Paulo Siufi (MDB) usou a tribuna para fazer uma reflexão sobre o tema.

“Esse desfecho nefasto pode ser evitado, na maioria das vezes, caso o indivíduo receba acolhimento ao sofrimento, carinho de amigos e atenção da família. A solução para evitar o suicídio é encontrar a motivação para viver. Não adianta somente ações de órgãos governamentais, mas de incentivos para sair da crise existencial”, afirmou Siufi.

Para cada suicídio cometido, estima-se de cinco a dez pessoas, entre familiares e amigos, que são fortemente afetadas social, emocional e economicamente. “Por isso, é um problema de saúde coletiva, já que muitas pessoas são impactadas. Este tema é angustiante e necessita de reflexão, pois estamos elevando os muros e nos fechando interiormente”, disse em aparte o deputado Barbosinha (DEM).

De acordo com Professor Rinaldo (PSDB), o sofrimento que está por trás de um suicídio consumado não pode ser ignorado pela sociedade. “Para o suicida, a morte é a chance de resolução dos seus problemas, uma vez que o sofrimento pelo qual se encontra se mostra interminável. Precisamos ficar atentos a cada demonstração de tristeza e estender a mão neste momento”.

