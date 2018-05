Congresso nacional Pauta é foro previlegiado e segurança; mas o principal ítem é a criação de 231 cargos de comissão "O custo dessas funções de confiança será de quase R$ 21 milhões"

O Senado está com a pauta cheia esta semana. Nesta segunda (7), a partir das 9h, a Comissão de Direitos Humanos recebe representantes do IBGE, Ipea e Dieese para debater a concentração de renda no país.

Já nesta terça (8), o plenário tem a pauta trancada pela medida provisória que cria o Fundo de Compensação Ambiental.

A compensação é paga por empreendimentos com significativo impacto ambiental, como grandes fábricas e hidrelétricas.

O valor corresponde a um percentual do preço do empreendimento e deve ser usado para criar ou administrar unidades de preservação, com uso sustentável de seus recursos.

A medida já foi aprovada pela Câmara e perde a validade em 13 de maio. O texto autoriza o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a selecionar, sem licitação, um banco público para gerir recursos de compensação ambiental.

Ainda nesta terça-feira deve ocorrer sessão do Congresso, quando senadores e deputados trabalham juntos. O principal ítem é a criação de 231 cargos de comissão conhecidos no serviço público como DAS.

O custo dessas funções de confiança será de quase R$ 21 milhões este ano e de R$ 23 milhões em 2019. Dois projetos que estão na pauta do Congresso incluem estes gastos nas leis orçamentárias de 2018 e 2019.

Sessenta e sete cargos vão compor o gabinete do interventor federal do Rio de Janeiro. Outra parte atenderá ao Ministério Extraordinário de Segurança Pública e alguns cargos serão usados pelo Executivo.

Na quarta-feira (9), a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado receberá o relatório preparado pelo senador do PSDB Antonio Anastasia sobre o projeto que cria o Sistema Único de Segurança Pública.

A segurança pública também volta a ser assunto na Câmara dos Deputados. Nesta terça-feira, o presidente Rodrigo Maia receberá o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Ele entrega a Maia anteprojeto de lei sobre o combate ao tráfico de drogas e armas.

Na quarta-feira, o tema deve ser foro privilegiado. Maia marcou para o dia 9 a instalação da comissão especial sobre a proposta de emenda à Constituição (PEC) que altera a prerrogativa de foro especial à autoridades.

Ela estava parada desde novembro do ano passado esperando a indicação dos membros.