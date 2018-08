Eleições 2018 PCdoB oficializa candidatura de Manuela D’Ávila ao Planalto Até o momento, a sigla não tem um vice para compor a chapa presidencial

Foto: © Adriano Machado/Reuters

O PCdoB oficializou, nesta quarta-feira (1º), a candidatura de Manuela D’Ávila à Presidência da República. O ato foi realizado em um auditório da Câmara dos Deputados, em Brasília, durante a convenção nacional do partido.

Em discurso, o governador do Maranhão, Flávio Dino, considerado um dos principais nomes do PCdoB, saudou a “coragem” da candidata. "Tem que ter ousadia para enfrentar a hegemonia do que foi construído nos últimos tempos. Ela entra para o panteão dos heróis do nosso partido”, disse Dino.

Após a oficialização, Manuela destacou que esta é a terceira vez na história que o PCdoB lança candidatura própria à Presidência. Até o momento, no entanto, a sigla não tem um vice para compor a chapa presidencial, nem coligações partidárias em âmbito nacional.

A convenção acontece quatro dias antes do fim do prazo para que os partidos oficializem os seus candidatos, que será no próximo domingo (5).

Manuela D’Ávila foi vereadora de Porto Alegre de 2005 a 2006 e deputada federal pelo Rio Grande do Sul entre 2007 e 2014. A candidata tem 36 anos e é formada em jornalismo.