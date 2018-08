Eleições 2018 PDT recua e vice de Odilon será definido apenas no sábado

O presidente estadual do PDT-MS, deputado federal Dagoberto Nogueira, confirmou no final da tarde desta quarta-feira, dia 1º de agosto, que a candidatura do vice do juiz Odilon de Oliveira, candidato ao governo do Estado, será definido apenas no próximo sábado (4), após reunião da Executiva Estadual do partido agendada para acontecer às 9 horas. Na oportunidade será definido o processo de alianças para as próximas eleições.

Segundo Dagoberto, o PROS indicou a radialista Keliana Fernandes, de Dourados, para a vice, porém o PDT continua com o nome do empresário Herbert Assunção e o Podemos apresentou o nome do pecuarista Chico Maia, que deixou de ser candidato ao Senado recentemente.

“Vamos nos reunir no próximo sábado para fechar as chapas, conforme ficou deliberado na convenção do último dia 21 de julho. Os três nomes estão indicados e vamos tomar uma decisão em conjunto”, comentou o presidente do Dagoberto.

Sobre a divulgação da informação confirmando a mudança do nome do vice, Dagoberto ressaltou que foi precipitada e que as conversas ainda não estavam concluídas neste sentido.