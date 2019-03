CCJ "PEC do orçamento impositivo vai tramitar rápido e não é pauta bomba”, diz Simone Tebet Votação deve ocorrer na próxima quarta-feira (03)

Em entrevista ao Rádio, a senadora Simone Tebet (MDB-MS), disse nesta sexta-feira (29), que a PEC do orçamento impositivo aprovada na Câmara dos Deputados esta semana vai tramitar rapidamente no Senado. oEla já designou como relator na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) o senador Espiridião Amin (PP-SC). A votação na CCJ ocorrerá na próxima quarta-feira. Em seguida, a PEC será encaminhada para votação em dois turnos no Plenário do Senado.

“As emendas parlamentares individuais já são de execução obrigatória, o que esta PEC faz é incluir as emendas de bancada. Já está havendo negociação com o governo que está entendendo que precisa dividir essas atribuições com o Legislativo. Não é ‘pauta bomba’, mas sim a garantia de que recursos provenientes das emendas parlamentares cheguem aos estados e municípios”, explicou.

MORO NA CCJ E PACOTE ANTICRIME

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado ainda falou sobre a ida do ministro da Justiça, Sérgio Moro à CCJ esta semana e a chegada do pacote anticrime no Senado, antes da votação na Câmara dos Deputados.

Ela explicou que como a Câmara está com a atribuição de votar prioritariamente a Reforma da Previdência, um grupo de senadores decidiu apresentar o projeto do Moro no Senado para que a Casa comece logo a votação. Simone já designou a relatoria dos projetos na CCJ. Eles tratam das propostas referentes ao combate à corrupção, lavagem de dinheiro e crime organizado; a projeto que criminaliza o caixa 2; e o projeto que define a competência da Justiça Comum e da Justiça Eleitoral. “Os projetos que ficarem prontos primeiro, vão virar lei”, disse.

FRONTEIRA

Simone elogiou a iniciativa do governo de fazer um serviço de inteligência integrada entre as polícias e as forças armadas para melhorar a segurança na fronteira. Ela acredita que se der certo o projeto piloto em Foz do Iguaçu, a medida será implantada na fronteira de MS.

SUCESSÃO MUNICIPAL

Sobre a sucessão municipal, a senadora Simone Tebet acredita que MDB tem 'excelentes quadros' e que a próxima eleição será a mais importante para o partido. Ela defende que o MDB apresente candidatos no maior número de municípios de MS, mas não descarta as possibilidades de coligações.

“O diferencial do MDB é o seu passado de grandes homens públicos, como Ulysses Guimaraes, Pedro Simon e Ramez Tebet, mas não podemos viver de passado. Ele ainda é o maior partido pela sua capilaridade, têm a maioria dos prefeitos do Brasil. Mas vamos conseguir manter esse status de ter nos municípios pequenos, médios e grandes do Brasil gestores nas suas cidades? Este é o nosso desafio e, por isso, esta será a eleição mais importante do partido dos últimos 20 anos”.