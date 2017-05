Pedro Taques Pedido de impeachment do governador é protocolado na Assembleia Legislativa

O pedido de impeachment do governador do Estado de Mato Grosso, Pedro Taques, foi protocolado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) pelo advogado Edno Damascena de Farias, nesta sexta-feira (26), após suspeitas de seu envolvimento com o esquema de grampos ilegais. Esquema esse, que foi divulgado em reportagem do Fantástico, há mais de uma semana. O pedido irá seguir para análise do presidente da Assembleia.



O MPopular tentou contato com a assessoria do governo, mas não fomos atendidos. Conseguimos contato com o presidente da Casa de Leis, Eduardo Botelho (PSB), que pertence a base aliada, que por sua vez relatou que realmente o pedido foi protocolado, mas que ainda será analisado e não irá se pronunciar até a conclusão da avaliação.





O processo contém 50 páginas com argumentos do advogado demonstrando que o governador teria cometido improbidade administrativa, violando vários incisos do artigo 85 da Constituição Federal. “Em tese, o governador serviu-se ou omitiu-se diante da utilização de policiais militares em cargos de confiança para praticar abuso de poder”, afirmou Damascena.



O advogado ainda enfatiza que, o caso é inadmissível e que as escutas telefônicas geram insegurança coletiva. “O governo pode estar bisbilhotando tudo por aí. Na minha leitura, esse fato é um atentado à democracia e aos direitos pessoais de cada cidadão".



Entenda o caso



Taques é suspeito de ser o mandante do esquema que consolidou entre 2014 e 2015, onde foi denunciado à Procuradoria-Geral da República (PGR) pelo promotor e ex-secretário de Segurança Pública, Mauro Zaque, que ainda estava na gestão do governador.



Segundo Zaque, ele recebeu a denúncia do caso no ano de 2015 e alertou o governador com ofícios. Está sendo investigado pela PGR, se Pedro Taques estava ciente do crime e de quem foi à ordem para as interceptações. No entanto, o governador nega que tinha conhecimento sobre o caso e que não recebeu ofícios de Zaque.



Prisões



Foram presos, na terça-feira (23), o ex-comandante da Polícia Militar (PM), Zaqueu Barbosa e o cabo da PM, Gerson Luiz Ferreira, que atualmente é lotado na Casa Militar de Mato Grosso.