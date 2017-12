Pedro Chaves ajuda aeroporto de Dourados a receber investimentos do governo federal

O senador Pedro Chaves (PSC) prestigiou nesta terça-feira (19), o lançamento do programa ‘Agora, é Avançar’ do governo federal, que investirá R$ 212,4 milhões em 11 aeroportos regionais, sendo um destes, o do município de Dourados (MS). Os investimentos incluem obras de sinalização, reforma de terminais, iluminação de pátio, restauração de pista de pouso e compra de equipamentos.

“O aeroporto de Dourados vai receber um reforço na pista de pouso para suportar aviões de alto peso e isso, trará um desenvolvimento ainda maior para uma das cidades mais prósperas de Mato Grosso do Sul”, afirmou o senador no evento ocorrido no Ministério dos Transportes.

Segundo o governo, o investimento faz parte do programa de incentivo à aviação regional. “Esses 11 aeroportos integram a lista de 179 terminais regionais selecionados pelo governo para receber investimento”, explicou o senador. Juntamente com Pedro Chaves, estavam no lançamento os ministros dos Transportes, Maurício Quintella, da Secretaria de Governo, Carlos Marun e da Secretaria- Geral, Moreira Franco. Também presenciaram a solenidade, a prefeita de Dourados, Délia Razuk e o deputado federal, Geraldo Resende.

Dos aeroportos que receberão investimentos em reformas, têm voos regulares o de Dourados, Sinop (MT) e Chapecó (SC). Contente com a ajuda do senador Pedro Chaves, Délia enfatizou a importância dos investimentos. “Para conseguirmos todo esse avançar regional tivemos o apoio do senador Pedro Chaves que foi muito importante para essa conquista para Dourados”, declarou.

Também receberão investimentos do governo federal, os seguintes aeroportos: Cáceres (MT); Sinop (MT); Tangará da Serra (MT); Angra dos Reis (RJ); Itaperuna (RJ); Resende (RJ); Araguaína (TO); Jataí (GO); Chapecó (SC) e São Carlos (SP).