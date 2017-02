Senador Pedro Chaves Pedro Chaves alerta prefeituras a se cadastrarem no Minha Casa, Minha Vida

O senador Pedro Chaves (PSC/MS) está orientando os 79 prefeitos de Mato Grosso do Sul a prepararem a documentação necessária a credenciar o município na nova etapa do Programa Minha Casa, Minha Vida, que será lançada na segunda quinzena de março.



“O governo quer autorizar a construção de pelo menos 170 mil novas unidades, para atender famílias com renda até R$ 1.800. As regras estão sendo finalizadas, mas é importante que os prefeitos se antecipem e comecem a elaborar os projetos. Minha assessoria técnica, em Brasília e Campo Grande, está à disposição para auxiliar nessa empreitada”, afirmou o senador, depois de se reunir, em Brasília, com o diretor de Habitação da Caixa Econômica Federal, Paulo Antunes .



Pedro Chaves foi pedir ao diretor – que comandou a Superintendência da CEF em Campo Grande por vários anos – uma atenção especial ao estado.



“Paulo Antunes conhece muito bem a nossa realidade e está acostumado a lidar com os prefeitos e técnicos dos órgãos municipais. Por isso, não tenho dúvida que vai nos ajudar bastante a atender as famílias carentes e reduzir o déficit habitacional do estado”, avalia o senador.