Senador Pedro Chaves Pedro Chaves comemora com o agronegócio a derrubada do veto ao Funrural

O Senador Pedro Chaves considera uma importante vitória do meio rural e da sociedade brasileira a derrubada do veto da Presidência da República ao PLC 165/2017, projeto de lei que institui o Programa de Regularização Tributária Rural (Funrural), voltado à renegociação de dívidas de produtores com a União. De acordo com o parlamentar do PRB, a notícia chega em boa hora, pois trata-se de um momento que o Brasil ratifica a ausência da Febre Aftosa e Mato Grosso do Sul está prestes a promover uma das feiras agrícolas mais importantes do país.

"Somos o grande celeiro do mundo e o setor primário é a alavanca da vida econômica e social do nosso país. E, no instante que a economia brasileira inicia um processo de crescimento, notoriamente calcado na atividade agrícola, o governo enviou um sinal de desestímulo a novos investimentos no campo. Um verdadeiro absurdo! Portanto, temos que comemorar a derrubada desse veto, juntamente com outras conquistas do agronegócio como a produção de alta, ano a ano, o fato de sermos zona livre de Febre Aftosa e, por que não, os 80 anos da Expogrande", cita Pedro Chaves.

O parlamentar, que também é produtor rural, cita que o desenvolvimento da cadeia produtiva do agronegócio brasileiro tem se apresentado pujante, em virtude do empreendedorismo no campo e da significativa contribuição do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na gestão de Blairo Maggi.

"O agronegócio é no Mato Grosso do Sul a grande força econômica e um motivo de orgulho ao povo, porque leva para além das fronteiras do Estado a qualidade do que se produz nessas terras. São pelo menos 50 países que consomem a nossa carne, ou commodities gerados nesta região do país. Talvez, por esse protagonismo todo, a Expogrande seja um evento de relevância nacional", fala ainda o Senador Pedro Chaves.