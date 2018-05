Pedro Chaves comemora lançamento do Reviva Centro

O senador Pedro Chaves (PRB) ressaltou nesta segunda-feira (14), seu apoio para liberação do empréstimo no BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), de US$ 56 milhões para o projeto Reviva Centro de Campo Grande. “A renovação da região central da Capital estava travada há anos e eu pessoalmente fui buscar para dar andamento. Com isso, a prefeitura vai ter aproximadamente R$ 190 milhões para revigorar a região", ressaltou.

Elaborado há 9 anos, o programa Reviva Centro ficou travado no BID por causa das trocas de comando da prefeitura municipal e, também, devido às várias exigências feitas pelo governo federal para a liberação do empréstimo.

Porém, assim que tomou posse no Senado, há dois anos, Pedro Chaves assumiu como missão o destravamento do processo. Ele atuou em Brasília para que o projeto voltasse a tramitar em diferentes ministérios. Depois, incluiu a proposta na pauta de votações da CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado e conseguiu aprová-lo.

"Finalmente depois de muito trabalho para liberar o empréstimo, amanhã (terça-feira) poderemos comemorar o início desse projeto. Vamos revitalizar a região central da Cidade Morena, criando ambientes de convivência, áreas de lazer para adultos e crianças, promovendo atividades culturais, restaurando fachadas, reordenando o trânsito, construindo moradias, enfim, dando vida nova a um lugar que o campo-grandense sempre amou”, declarou.

O projeto que prevê a requalificação central de Campo Grande será lançado no dia 15 de maio, às 9 horas, na Rua 14 de Julho, no cruzamento com a Avenida Fernando Corrêa da Costa. Na ocasião, será feita a assinatura da ordem de serviço com a empreiteira que ficará responsável pela execução do projeto.