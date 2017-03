Pedro Chaves destaca empenho do ministro Blairo para conter crise na pecuÃ¡ria

Senador Pedro Chaves Pedro Chaves destaca empenho do ministro Blairo para conter crise na pecuária

O senador Pedro Chaves (PSC\MS) disse nesta quinta-feira (30) que a

atuação rápida e firme do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, foi

fundamental para reverter a crise na pecuária, provocada pela maneira

desastrada e equivocada como foi divulgada a Operação Carne Fraca, da

Polícia Federal, que investiga irregularidades cometidas por alguns

frigoríficos e fiscais federais.



“As ações que o ministro deflagrou logo após a péssima repercussão da

operação nos mercados nacional e internacional fizeram com que os países

que tinham suspendido as importações de carne brasileira voltassem atrás

em sua decisão, retomando as compras. Por sua vez, o consumidor

brasileiro, que ficou bastante assustado com as suspeitas indevidamente

lançadas sobre a qualidade do produto, voltou a ter confiança e

reconheceu que nós produzimos a melhor carne do mundo. O Blairo é um

homem determinado, experiente e conhece como poucos o agronegócio. Não

tenho dúvida de que, sob seu comando, o Ministério da Agricultura está

em boas mãos”, afirmou Pedro Chaves durante a inauguração do Laboratório

de Biossegurança da Pecuária (Biopec), localizado nas instalações da

Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande.



Segurança - Com início das atividades previsto para abril, o Biopec, que

promete ser o mais bem estruturado laboratório na área de biossegurança

sobre bovinos, aves e suínos do Brasil, é, de acordo com a Embrapa, um

mecanismo a mais na garantia da qualidade sanitária do rebanho

brasileiro.