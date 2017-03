Senador Pedro Chaves Pedro Chaves fala sobre a reforma do ensino para vereadores

O senador Pedro Chaves (PSC\MS) participou nesta sexta-feira (31) do II Seminário da União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande. Ele explicou aos participantes do evento a reforma do Ensino Médio, aprovada pelo Senado em fevereiro, a partir de projeto do qual foi relator.



“É fundamental que os vereadores conheçam todos os aspectos do novo Ensino Médio, que representa uma verdadeira revolução na educação brasileira, porque transforma o aluno em protagonista de seu próprio futuro”, defendeu o senador.



Pedro Chaves falou também sobre a crise na pecuária, o fim do foro privilegiado e a Reforma da Previdência, que tramita na Câmara dos Deputados, mas que, segundo ele, “do jeito que está não passa no Senado”. O senador agradeceu o convite e destacou a importância de se estreitar o relacionamento com os vereadores.



“Respeito e valorizo muito o trabalho dos vereadores, que são os primeiros a receber as demandas do município. Mais do que qualquer parlamentar, eles sabem o que o povo quer, porque estão em contato direto com a comunidade”, observou.



A vereadora Zenaide Espíndola Flores, do PMDB de Laguna Carapã, agradeceu a participação de Pedro Chaves no seminário e destacou o caráter municipalista do mandato. “Ele sempre está de portas abertas para ouvir e encaminhar nossas reivindicações”, disse. Para o vereador Braz Mello (PSC), de Dourados, a presença do senador no evento demonstra a preocupação dele com os municípios. “Na semana passada ele esteve na minha cidade e assumiu com a prefeita Délia Razuk e com todos os vereadores o compromisso de ser o senador de Dourados em Brasília”, concluiu.