Senador Pedro Chaves Pedro Chaves fará audiências públicas para regulamentar carona paga em todo o país

O senador Professor Pedro Chaves (PSC/MS) vai promover audiências públicas para colher sugestões que ajudem a regulamentar o serviço de carona paga, prestado por empresas como a Uber, Cabify e 99 Taxi, em todo o país. O parlamentar sul-mato-grossense é relator de três projetos-de-lei que tratam do assunto no Congresso Nacional.



“Dentro de no máximo quinze dias ocorrerão as primeiras audiências na Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) do Senado. Vamos ouvir taxistas, motoristas de Uber, representantes das empresas, dirigentes sindicais e autoridades de trânsito para fazer um relatório equilibrado, que contemple os interesses de todos, sem prejudicar ninguém”, revelou Pedro Chaves, durante entrevista concedida nesta quarta-feira (30) a Rádio Senado.



As brigas recorrentes entre taxistas e motoristas que prestam o serviço de carona paga é uma das preocupações do senador, que tem trabalhado pela pacificação do setor. “Nós temos que fazer com que o projeto de lei daqui do Senado, depois de aprovado, seja um marco regulatório para o transporte público e privado ”, destacou Chaves, ao ressaltar que “privado é todo aquele que usa a plataforma digital e o público o autorizado pelas prefeituras”.



Hoje, três projetos estão em discussão na CCT : um de autoria do deputado federal Carlos Zarattini, outro do deputado Ricardo Ferraço e o Projeto de Lei do Senado (PLS) número 726, do senador Lasier Martins.

“Juntei os três para ver os pontos comuns e os não comuns. Pretendemos fazer uma relatoria bem participativa e, para isso, já convocamos cinco comissões do Senado, para que elas possam fazer as audiências públicas em conjunto”, finalizou.