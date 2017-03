Fórum Reforma Brasil Pedro Chaves participa de fórum sobre reformas em SP

O senador Pedro Chaves (PSC\MS) será um dos palestrantes do Fórum Reforma Brasil, que reunirá especialistas de diversas áreas para debater as reformas necessárias para o crescimento do país. O evento vai ser realizado na capital paulista segunda e terça-feira (6 e 7) e é promovido pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP), a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) e o Instituto Panthéon Jurídico, com apoio do Sescon-SP, do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP) e da Fecomercio-SP.



Além de Pedro Chaves, que fará uma palestra sobre a Lei 13.415, que criou o novo ensino médio, do qual foi relator no Senado, participará também o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que falará sobre a reforma eleitoral. Já as reformas política e tributária serão tema da palestra do jurista Ives Gandra Martins. O ex-senador Pedro Simon e o prof. dr. Fernando Facury Scaff farão um retrospecto dos 28 anos da Constituição Federal. Caberá ao economista Bernard Appy tratar de propostas de reforma do modelo de tributação de bens e serviços.



“Não podemos mais atrasar essas discussões. O pior da crise passou e o Brasil vive agora um momento oportuno para fazer as reformas. Com elas, conseguiremos erguer os pilares para o nosso desenvolvimento sustentável e para a garantia de oportunidades para as próximas gerações”, afirma Alencar Burti, presidente da ACSP e da Facesp. “A hora é agora. E o Fórum Reforma Brasil vai dar esse passo, com a participação de grandes autoridades do assunto. Vamos unir todos os esforços”.



Para Wilson Victorio Rodrigues, presidente do Instituto Panthéon Jurídico, "O Brasil vive um capítulo histórico fundamental no qual o governo não demonstra medo em tocar em temas sensíveis. Estamos atravessando um período reformista e agora é o momento de a sociedade analisar o que realmente pretende para o futuro do País. Todos temos de dar uma inteligente contribuição a fim de que o governo trilhe o caminho do desenvolvimento. O Fórum Reforma Brasil é o espaço ideal para essa reflexão".



“O Brasil precisa criar uma grande corrente pelas reformas estruturais, que são o caminho para a superação das graves dificuldades econômicas e sociais”, frisa Márcio Massao Shimomoto, presidente do SESCON-SP e da AESCON-SP. “Cada um deve deixar de olhar para a sua situação, seu segmento e ampliar o horizonte, pelo bem do País. Toda a sociedade precisa participar dos debates, para encontrarmos coletivamente a rota para o crescimento”.