Senador Pedro Chaves Pedro Chaves participa do Fórum Brasil Central

O senador Professor Pedro Chaves (PSC/MS) participa nesta sexta-feira (04), às 9h30min, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, da 4ª. Reunião do Fórum de Governadores Brasil Central, que vai discutir questões relacionadas ao desenvolvimento de Mato Grosso do Sul , Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Tocantins , Rondônia e Maranhão.



“Será, sem sombra de dúvida, uma oportunidade imperdível não só para troca de experiências entre governadores, parlamentares e técnicos dos estados e do governo federal, mas também de discutir alternativas que permitam atrair novos investimentos públicos e privados para gerar emprego e renda na nossa região, promovendo o crescimento econômico e afastando , de vez, a crise”, defende Chaves.



De acordo com a programação, nesta sexta-feira o ministro das Cidades, Bruno Araújo, fará palestra sobre Parcerias e Oportunidades para os Estados e o presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, falará sobre as Oportunidades para o Desenvolvimento. Pela Fundação Dom Cabral, Carlos Braga fará explanação com o enfoque na crise econômica: Como Revitalizar o Ambiente de Negócios.