Reforma agrária Pedro Chaves vai atuar junto ao governo para acelerar reforma agrária em MS “Vou acompanhar tudo isso de perto e cobrar do governo celeridade no processo”, adiantou o senador.

O senador Professor Pedro Chaves (PSC/MS) visitou no início da tarde desta quarta-feira (7) o acampamento do Movimento da Agricultura Familiar-MAF e Coalisão montado ao lado do Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e assumiu com os trabalhadores o compromisso de fazer gestões junto ao governo federal para acelerar os projetos de reforma agraria em Mato Grosso do Sul.



“Sou comprometido com a causa e sei que, se receberem não só a terra, mas apoio e assistência técnica do governo, os trabalhadores rurais têm todas as condições de produzir alimentos de qualidade, em quantidade suficiente para abastecer a mesa dos brasileiras e gerar a renda necessária a ter uma vida melhor. A experiência que vi no início deste ano no Assentamento Itamaraty, em Ponta Porã, é uma prova do que estou falando. Por isso, vou me reunir com a direção nacional do INCRA, e os Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Justiça para levar as justas reivindicações dessas famílias”, garantiu Pedro Chaves.



Além da compra, por parte do governo, de áreas para a implantação de novos assentamentos, os integrantes do MAF/MS pedem a criação de uma Faculdade de Agronomia no município de Mundo Novo. A Superintendência do Incra em Mato Grosso do Sul vai vistoriar 4 propriedades rurais, entre os meses de julho e setembro, para verificar se elas reúnem as condições necessárias a receber as famílias.