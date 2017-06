Senador Pedro Chaves Pedro Chaves viabiliza R$ 4,2 milhões para 10 municípios

O senador Professor Pedro Chaves anunciou nesta quinta-feira (29) que o governo federal empenhou R$ 4,2 milhões para realização de obras na área de infraestrutura e esportes em 10 municípios sul-mato-grossenses. Os recursos são oriundos de emendas de Chaves ao Orçamento Geral da União.



“Não tem mais volta. Os recursos já foram empenhados e agora cabe às prefeituras dar continuidade à tramitação dos projetos junto à Caixa Econômica Federal, fazer a licitação e iniciar as obras, como é o anseio de toda a comunidade”, garante o senador.



Os municípios de Anaurilândia, Douradina e Glória de Dourados vão receber, cada um, R$ 200 mil para investimentos no setor de esportes. Dourados (R$ 1 milhão), Três Lagoas (R$ 800 mil), Bataguassu (R$ 500 mil), Caarapó (R$ 400 mil), Amambai, Corguinho e Eldorado (R$ 300 mil cada) têm à disposição recursos para obras de drenagem e pavimentação.



“Tudo isso é fruto do trabalho que faço nos diferentes ministérios para atender os pedidos feitos por prefeitos e vereadores que visito no interior e que me procuram em meus gabinetes de Campo Grande e Brasília.

A luta é árdua, principalmente em função da crise que leva o governo federal a restringir a liberação de recursos, mas eu mostro aos ministros que o apoio do governo federal é fundamental para que as prefeituras possam oferecer uma qualidade de vida melhor à população”, explica Pedro Chaves.



O senador garantiu que, em breve, novas liberações serão feitas para atender outros municípios.