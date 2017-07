Aldeia Buriti Pedro Chaves viabiliza reforma de caminhão para Aldeia Buriti

O senador Professor Pedro Chaves (PSC/MS) cumpriu compromisso assumido em junho com os moradores da Aldeia Buriti, em Dois Irmãos do Buriti, e viabilizou a reforma do caminhão que faz o transporte da produção agrícola da aldeia. O veículo, que estava parado havia vários meses, foi entregue a lideranças da comunidade indígena nesta segunda-feira (10), totalmente recuperado.



“Cerca de 900 indígenas vivem do cultivo da mandioca, da batata, da banana e de outros produtos, e não tinham como levá-los diariamente até o CEASA em Campo Grande. Quando visitei a aldeia me comprometi a viabilizar a reforma do caminhão e cumpri o prometido. Agora, eles poderão continuar escoando os produtos, garantindo o sustento de suas famílias”, afirmou o senador.



O cacique Rodrigues agradeceu a Pedro Chaves e destacou o empenho do parlamentar em atender às reivindicações dos índios. “Estamos muito felizes porque o senador cumpriu o que nos prometeu. Estamos com ele nessa e em novas lutas que vierem pela frente. E eu não tenho dúvida que ele vai interceder junto ao governo para solucionar definitivamente a questão da terra, que é a nossa maior reivindicação”, garantiu o cacique.



Pedro Chaves reafirmou também o compromisso de continuar lutando junto ao Ministério da Justiça para que o governo federal compre as fazendas do entorno da aldeia, indenize os produtores rurais da região, trazendo paz ao campo.