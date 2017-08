Pedro Pedrossian Pedrossian tinha visão crítica da sociedade, lembra Takimoto

Para o deputado estadual George Takimoto (PDT), o ex-governador Pedro Pedrossian já era um homem politicamente diferencido bem antes de ingressar na vida publica, quando ainda era engenheiro da Noroeste do Brasil e percorria o então Mato Grosso semeando ideias renovadoras de gestão.



“Ele tinha consciência crítica da realidade que viia e a realidade que poderia ser construída. Era e estava sempre um passo ou mais à frente. Os dois Mato Grosso e o Brasil perdem um ser da mais alta qualificação humanista e política”, frisa Takimoto, ao comentar a morte de Pedrossian, na madrugada desta terça-feira, 22, por causas naturais. Tinha completado 89 anos no último dia 13.



Segundo George Takimoto, poucos líderes populares foram tão produtivos e emblemáticos na história dos governadores brasileiros gerados a partir dos anos 1960, quando entrava em vigor a ditadura militar. Pedrossian se elegeu governador a primeira vez em 1965, antes da divisão e ainda pelo voto direto; a segunda vez, por nomeação do governo mi

litar, em 1981, já em Mato Groso do Sul; e a terceira vez, com uma votação consagradora, em 1990.

“Nem mesmo na ditadura ele renunciou a convicções pessoais, algumas inclusive que desagradavam os ideólogos do golpe, como foi a de criar universidades, vistas na época como palcos de contestação ao regime”, pontua Takimoto. “Associo-me à dor de toda a família do Dr Pedro, uma dor que é de todos os sulmatogrossenses. Ficamos com seu legado e sua revolução de visionário humanista e empreendedor”, conclui.