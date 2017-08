Pedro Pedrossian Pedrossian creditava seus governos ao sadio inconformismo” da sociedade

No dia 15 de março de 1991, em meu aniversário de 36 anos, cheguei bem cedo ao Edifício Diplomata, na Avenida Afonso Pena, para, com o editor político do “Correio do Estado”, Adílson Trindade, entrevistar Pedro Pedrossian. Dentro de duas horas ele tomaria posse do governo estdual. Seria a terceira investidura do gênero em sua coroada trajetória política. Antes, já havia comandado Mato Grosso (1966-71), pelo voto direto, e Mato Grosso do Sul (1980-83), nomeado pelo governo militar instalado no giolpe de 1964.

Eu havia integrado o time de jornalistas de sua campanha em 1990, aprendizado dos mais importantes da carreira. Trabalhei e convivi com profissionais de alto quilate, recrutados aqui no Estado, no Rio Grande do Sul e outros grandes centros de comunicação e marketing, entre os quais Ricardo Noblat (quem deu aval à minha contratação), Cláudio Nogueira, Ederson Granetto, Gílson Nunes, Wlacira Lisboa, Pio Lopez, Oscar Ramos Gaspar, Odacil Cânepa, Lucimar Couto, Fausto Brites e uma equipe técnica qualificadíssima.

O AVANÇO - A entrevista pré-posse consumiu mais de hora e meia, assistida, com as habituais atenção e amabilidade de sua esposa, Maria Aparecida. Ele falou sobre tudo que podia e que não poderia fazer. Sabia das limitações políticas e econômicas de um Estado ainda em construção, mas antevia saltos futuristas em médio e longo prazos, desejando ser um dos instrumentos desse avanço. Um avanço que só seria possível e viável, dizia, se as inteligências ativas assumissem seu protagonismo.

Essas palavras estavam casadas com uma alocução que ele fazia cerca das “mentalidades desarticuladas com as demandas contemporâneas” – uma crítica a dogmas ideológicos de esquerda e dieita e também ao ancronismo de modelos gerenciais engessados pelo conservadorismo de grandeparte das elites econômicas, entre as quais os ruralistas seculares. Ele, Pedrossian, proprietário rural tão apaixonado por suas terras, vira-e-mexe arremesando-se ao bucolismo paradisíaco de Touro Morto, pesqueiro e refúgio nos entornos de Mirana e Bodoquena, erguia a bandeira pela modernidade – ou atualização – de conceitos e comportamentos rudimentares na matéria do desenvolvimento socioeconômico e cultural.

Para isso, porém, considerava essencial inovar e repensar um audacioso Mato Grosso do Sul, evoluindo para além da colonização primitiva desenhada por seus desbravadores e aventureiros em busca de pedras preciosas, erguido no apelo poderoso de sua potencialidade agropecuária. E repetia um dos jargões conceituais prediletos quando definia o compromisso de sua responsabilidade histórica com as gerações que pensam o futuro: interpretar o sadio inconformismo que impulsiona as mudanças.



Foi o sadio inconformismo desse engenheiro visionário - ora messiânico, ora provincial, várias vezes transgressor de protocolos e até de leis de regulação gerencial e social -, que plantou e realizou o sonho da revolução da inteligência com a criação das universidades e até ao surpreender quando, msmo proprietário de terras lindeiras aos índios e situadas em área conflagrda, acrescentou um vislumbre humanista à afirmação das natividades e etnias.



Lembro-me, a propósito, que deixou os generais de plantão enfurecidos quando, em 1980, em plena ditdura militar, inspirou, envolvendo seu governo, a realização do I Seminário Sul-mato-grossense de Estudos Indigenistas, em paceria com a Universidade Federal. Entre os ilustres protagonistas lá estavam Marçal de Souza Guarany, e os antropólogos e indigenistas Darcy Ribeiro, Carmen Junqueira, Fernando Altenfelder e o “nosso” João Vieira. Era seu segundo mandato de governador, mas aquele evento, além de aguçar criticamente e dar visibilidade nacional à realidade dos índios em Mato Grosso do Sul, serviu de embrião para vicejar o sonho realizado no segundo governo, com a criação do Parque das Nações Indígenas.



O projeto do Parque das Nações Indígenas se consolidou a fórceps, com a desapropriação da área, a derrubada de resistências (inclusas as do proprietário e amigos, alguns ainda refratários) e o enfrentamento de óbices jurídicos e ambientais. Igual sucesso não conseguiu Pedrossian com outra investida de urbanidade metropolitana, a construção do Terminal Rodoviário Euclides de Oliveira.



Na homenagem a um engenheiro comunista Pedrossian depositava a universalidade visionária de sua sensibilidade plural, barrada mais pela alma pequena dos cofres publicos, que em princípio não suportariam suprir investimentos exigidos para obras desse tipo em área de fundo de vale. Sim, o acelerado Pedrossian também errou, antecipando-se – talvez à mediocridade de outrem – ao iniciar a obra do Terminal sem dispor de totis garantis para sua completa execução. Sua herança também possui, portanto, elefantes brancos, obras incabadas que reforçam discursos dos adversários que o atacaram procurando enquadrá-lo como líder messiânico e realizador de obras farônicas.



A despeito dos erros de um humano que como qualquer ouro pisa sobre balanças de valor, Pedrossian, entretanto, será visto e lembrado pelos canteiros que abriu arando a terra e as sementes que nela plantou. Menos pela coleção de obras (sem as quais, Campo Grande, por exemplo, estaria quase nua), universidades, escolas e estradas, o “Homem de Miranda” viveu muito além do que vieu.



É como sugere um de seus motes de campanha “O Futuro Agora”. Ou como seu olhar para a convivência enre o homem, o progresso e a natureza é descrito nos versos da canção “O Homem de Miranda”, de Renato Teiuxeira: “Charque sobre a sela que o amanhã tem dono e é de quem vive aqui. E é de quem trabalha com tanta beleza pensar no porvir. O Homem de Miranda pensa no futuro justo como a luz - onde a natureza receba o progresso não como uma cruz”.

***** Pedro Pedrossian morreu de causas naturais na madrugada desta terça-feira, 22. Tinha 89 anos. Foi governador três vezes: uma em Mato Grosso, antes da divisão, e outras em Mato Grosso do Sul. Foi também senador sulmatogrossense eleito em 1978, renunciando ao mandato em 1980 para ser nomeado governador. Deixou viúva a esposa Maria Aparecida Pedrossian, com quem viveu 69 anos e teve seis filhos. Escreveu um livro de memórias, “O Pescador de Sonhos”. Eram duas coisas que adorava fazer: pescar e sonhar.