Infraestrutura Pela primeira vez desde a construção do MS governo investe R$ 104 milhões em pontes "Total de 90 pontes e 39 municípios contemplados"

Reinaldo Azambuja (PSDB), anunciou nesta segunda-feira, 10, que o Governo do Estado vai investir mais de R$ 104 milhões na construção de 90 pontes de concreto em 39 municípios, que irão beneficiar diretamente 773 mil pessoas, declarou o governador.

“Nunca se investiu tanto na construção de pontes de concreto desde a criação de Mato Grosso do Sul em 1977. São investimentos que significam desenvolvimento, progresso e, principalmente, integração entre os municípios. Com a qualidade dos projetos as pontes vão perdurar por anos, melhorando as alternativas de transporte e produção em nosso Estado”, ressaltou o governador.

De acordo com Reinaldo Azambuja, cerca de R$ 20,7 milhões estão garantidos pela União, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Os recursos federais são destinados para 38 pontes em 17 cidades.

Conforme dados fornecidos pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), 31 das 90 pontes projetadas pelo Governo do Estado já foram concluídos, 21 estão em execução e 38 passam por processo de licitação.

Ainda segundo a Agesul, as 31 pontes já construídas e entregues à população somam investimentos de R$ 29,3 milhões.

Com investimento de R$ 26,9 milhões, as outras 21 pontes de concreto estão sendo construídas. (Com assessoria).