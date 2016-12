Justiça Eleitoral Pendências não impedem diplomação e eleitos têm garantida a solenidade

Ao menos três dos vencedores das disputas municipais majoritárias e que estão com pendências na Justiça Eleitoral serão diplomados normalmente este mês: Ilda Salgado Machado (PR), de Fátima do Sul; Robinho Samara (PSB), de Aparecida do Taboado; e Ronaldo Miziara (PSDB), de Paranaíba. À exceção de Samara, que irá receber o seu certificado na segunda-feira, 19, a diplomação dos outros está marcada para esta quinta-feira, 14.

Depois do veredito das urnas, a diplomação é a primeira garantia do mandato a quem responde a processos na Justiça Eleitoral. A próxima garantia para o exercício desse mandato é a posse, prevista para 1º de janeiro em todos os municípios. Os três sofreram acusações semelhantes ajuizadas pelo Ministério Publico e provocadas por concorrentes nas eleições.

Ilda e Samara foram condenados em decisão monocráica à cassação do registro de candidatura e Miziara tem contra si uma Ação de Investigação Eleitoral (Aije), embora sua presação de contas esteja aprovada pelo TRE-MS. No entanto, nenhuma das pendências passou pelo julgamento de mérito e todas são de primeira instância. Assim, os eleitos não podem ser prejudicados.

Com garantia definida em lei e a manifestação favorável da Justiça Eleitoral contra os processos e denúncias de que foram alvos por parte dos adversários, confiantes eles dão como definitiva a investidura para os quatro anos à frente das prefeituras. “Eu e o Altair {Albuquerque, candidato a vice-prefeito) vamos governar para todos. Seja verde, amarelo ou cor de rosa choque. Não importa. A cidade é de todos nós. Com os vereadores vamos buscar o melhor para nossa gente. Será a gestão do diálogo e não da briga”, avisa Ilda, cuja campanha teve o reforço decisivo do marido, o ex-deputado Londres Machado, e da filha, a deputada estadual Grazielle Machado, todos do PR.

Por sua vez, o prefeito reeleito de Aparecida do Taboado, Robinho Samara, e seu companheiro de chapa, Gustavo Carvalho de Almeida (PSDB), mesmo condenados à cassação do registro das candidaturas, pagamento de multas e perda de direitos políticos por oito anos, serão diplomados em data transferida para 19 deste mês, último dia do prazo para esse procedimento. Samara derrotou dois concorrentes, o principal deles, o professor André (PDT), por 125 votos.

Em Paranaíba, o tucano Ronaldo Miziara e seu vice, Cesinha Leal, serão certificados pelo Tribunal Regional Eleitoral em cerimônia prevista para esta manhã de sexta, no auditório do campus da Universiade Federal (UFMS). Seu rival nas eleições, o vereador pedetista Maycol Doido, acredita que ainda conseguirá reverter judicialmente o resultado das urnas, apostando no teor das denúncias de abuso de poer econômico e captação ilegal de votos que fez cotra o candidato do PSDB.