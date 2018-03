Facebook Perfis de apoio a Bolsonaro são deletados pelo Facebook 'Jair Bolsonaro presidente 2018' e 'Jair Bolsonaro presidente 2.0' foram retiradas do ar pela plataforma

Foto: © Nilson Bastian / Câmara dos Deputados

Dois dos perfis de apoio à candidatura do deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ) à Presidência da República foram retirados do ar pelo Facebook. Juntos, "Jair Bolsonaro presidente 2018" e "Jair Bolsonaro presidente 2.0" somavam cerca de 900 mil seguidores.

A plataforma não se manifestou sobre o assunto.Na sexta-feira (30), um dos filhos do parlamentar, o também deputado Flavio Bolsonaro, publicou mensagem nas redes sociais dizendo que as páginas, juntas, alcançavam 20 milhões de pessoas.

"As duas ao mesmo tempo, sem justificativas. Simplesmente fez desaparecer", escreveu o parlamentar sobre as exclusões por parte do Facebook. "Os donos vão entrar na Justiça", complementou.