Pesquisa aponta 2º turno entre Lula e Bolsonaro

Se as eleições presidenciais fossem antecipadas, como desejam 87% dos brasileiros (saiba mais aqui), a disputa se daria entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ), no segundo turno.É o que aponta a nova pesquisa realizada pelo site Poder 360, que aponta crescimento de Lula, de 25% para 27%, e Bolsonaro mantido na segunda posição, com 14%.

Os tucanos não passariam para o segundo turno nem com Geraldo Alckmin, com 7%, nem com João Doria, que teria 11%, embora o segundo tenha maiores chances de superar Bolsonaro.

A pesquisa aponta ainda que 90% dos brasileiros desejam mudança – o que comprova que o apoio do PSDB ao golpe de Michel Temer, aprovado por apenas 2% dos brasileiros, foi um tremendo tiro no pé.

