Ipems Pesquisa aponta Nelsinho Trad na liderança e Zeca com segunda vaga no Senado Federal "Os dois nomes são eleitos com a maioria de votos a assumir as cadeiras no senado"

O ex-prefeito de Campo Grande e presidente estadual do PTB Nelsinho Trad venceria, hoje, em todos os cenários é o que aponta a pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul Ltda (Ipems), a disputa pela primeira vaga de senador.

O levantamento foi feito com 2.285 eleitores dos 79 municípios do Estado, no período de 9 a 17 deste mês.

No primeiro cenário, Nelsinho seria eleito com 39,75% das intenções de voto. A segunda vaga do Senado ficaria com o deputado federal e ex-governador José Orcírio dos Santos, o Zeca do PT, com 31,20%.

“Agradeço de coração a confiança dos sul-mato-grossenses, porque sempre me esforcei muito para deixar um legado de trabalho, de conquistas e melhorias para a população, tanto como vereador, deputado Estadual e prefeito de Campo Grande por 8 anos, sendo que neste período inaugurei 1.044 obras, uma a cada 2 dias úteis. Muito obrigado pelo reconhecimento. Acredito que estes números refletem o trabalho que estamos realizando ao longo de todo o ano de 2017, no qual percorri 70 das 79 cidades de Mato Grosso do Sul, conversando com a população, lideranças políticas e agregando pessoas para o PTB/MS”, afirmou Nelsinho.

No segundo cenário, Nelsinho seria eleito com 37,40% das intenções de voto. A segunda vaga do Senado ficaria com o juiz Odilon de Oliveira.

No terceiro cenário Nelsinho seria eleito com 37,57% das intenções de voto. Dessa forma Nelsinho Trad venceria em todos os cenários.