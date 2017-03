Eleições 2018 Pesquisa com 3 mil entrevistas sinaliza disputas de 2018 André, Azambuja e Zeca dominariam sucessão; ao Senado, Nelsinho lidera e Chaves está à frente de Moka

Se as eleições marcadas para 2018 fossem hoje, a disputa pelo governo de Mato Grosso do Sul seria polarizada entre duas candidaturas: as do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), pela reeleição, e do ex-governador André Puccinelli (PMDB). E segundo apurou o Instituto Ranking Comunicação e Pesquisa, Puccinelli estaria liderando a preferência do eleitorado tanto na consulta estimulada como na espontânea. Mais distante, o ex-governador Zeca do PT seria o terceiro colocado.

Realizada nem 17 municípios com três mil pessoas entrevistadas de 1º a 10 demarço, a amostragem foi contratada pelo Diário da Mídia para aferir as preferências eleitorais e avaliações sobre gestões administrativas em níveis municipal, estadual e federal. O.intervalo de confiança adotado é de 95% e a margem de erro de 2,5%, para mais ou para menos. Os municípios: Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Ponta Porã, Aquidauana, Bonito, Chapadão do Sul, Coxim, Ivinhema, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nova Andradna, Paranaíba, Rio Verde e Nova Alvorada do Sul.



GOVERNO – Para governador, as intenções de voto na consulta espontânea registram Puccinelli em primeiro, com 18,03%; Azambuja, 12,90%; Zeca, 7,36%; Nelsinho Trad (PTB), 4,73%; Ricardo Ayache (PSB), 4,03%; Delcídio Amaral (sem partido), 3,36%; Alcides Bernal (PP), 2,63%; Fábio Trad (PSD), 1,73%; e Coronel David (PSC), 0,96%. Não responderam ou não souberam responder 18,31%. Na estimulada, Puccinelli também lidera, com 25,60%, seguido e Azambuja (16,50%), Zeca (7,36%), Ayache (6,70%), Bernal (4,55%), Fabio (3,83%); e o juiz federa Odilon de Oliveira (sem partido), com 2,96%. A fração que não soube responder ou não respondeu foi de 32,52%.,

Na consulta estimulada a rejeição atribuída aos nomes citados para a corrida sucessória estadual, segundo a Ranking, põe Zeca com o maior índice (21,50%), vindo logo depois Puccinelli (17,40%), Bernal (15,26%), Azambuja (13,26%), Fábio (3,06%), Ayache (2,16%) e o Juiz Odilon (1,06%), enquanto 26,30% não responderam ou não souberam. O instituto quis saber ainda a posição do eleitor se apenas Puccinelli e Azambuja disputassem o governo. O preferido, com 28,40%, é Puccinelli, pouco mais de cinco pontos à frente do atual governador (23,30%). A parcela dos que não votariam em nenhum eles é de 25,276% e os que não souberam ou não responderam 23,04%.

SENADO – Duas vagas do Senado serão disputadas em Mato Grosso do Sul, uma ocupada por Waldemir Moka (PMDB) e outra por Pedro Chaves (PSC). De acordo com a pesquisa, se as eleições fosem hoje ambos perderiam na tentativa e reeleião. O ex-prefeito Nelsinho Trad e o ex-governador Zeca do PT estão na dianteira das intenções de voto. Na pesquisa espontânea o líder é Nelsinho, com 9,46%, com Zeca encostado (8,70%). Depois se sucedem: Pedro Chaves (6,80%), Moka (6,06%), Ayache (3,83%), Murilo Zauith, do PSB (2,86%), Delcídio (2,16%), Fábio Trad (1,50%) e Juiz Odilon (1,33%). Não sabem ou não responderam 55,5% dos entrevistados.

A consulta estimulada para o Senado mantém inalteradas as quatro primeiras posições em relação à espontânea: Nelsinho à frente (12,83%), Zeca (11,16%), Chaves (9,53%) e Moka (7,13%). O quinto lugar, porém, passa a ser de Zauith (5,20%), que supera Ayache (4,63%). Bernal tem 2,70% e são 46,82% os que não sabem ou não responderam.

No quadro de rejeições para o Senado em consultas estimuladas, Zeca aparece em primeiro com 18,33%, seguido por Bernal (10,66%), Nelsinho (9,16%), Moka (8,30%), Zauith (7,40%), Chaves (6,36%) e Ayache, o de menor rejeição (2,86).