Eleições 2018 Pesquisa do IBOPE dá empate técnico no MS e Odilon sofre ataques desesperados de Azambuja

O que se suspeitava nesta campanha eleitoral para a disputa do Governo do Estado e Mato Grosso do Sul desde o início do primeiro turno está se comprovando. As pesquisas de opinião públicos da maioria dos institutos sempre colocavam o candidato do PSDB à reeleição com larga margem em cima de Odilon de Oliveira do PDT.

A máscara dos institutos de pesquisas começou há cair esta semana com a publicação de uma pesquisa realizada pelo IBOPE que aponta empate técnico entre Reinaldo e Odilon, contrariando os demais institutos de mostram o candidato tucano disparado na frente do juiz.

Nesta pesquisa do IBOPE o candidato a reeleição Reinaldo Azambuja aprece com 53% da preferência contra 47% para o Juiz Odilon. Este resultado mostra que os demais institutos de pesquisas que desde o primeiro turno insistiam em números megalomaníacos em favor de Reinaldo comecem a repensar o "modo" de se fazer pesquisas em Mato Grosso do Sul. Esta pesquisa demonstrar a verdade que está nas ruas, nos bairros d e Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e das pequenas cidades do MS.

Por conta destes números favoráveis e reais em favor do candidato do PDT, a campanha do governador tucano aposta em ataques maldosos contra o juiz Odilon como o pedido na justiça denunciando uma hipotética fabrica de fake news que não se confirmou além de uma forte operação em Dourados e outras cidades do estado para comprar lideranças e força a mudança da vontade popular expressas nas redes sociais, nas ruas e, principalmente, no "mundo real" onde realmente acontece a verdadeira transformação.

Neste contexto é importante que a Polícia Federal e a Justiça Eleitoral reforce a vigilância contra o abuso do poder econômico, a utilização em larga escala das fake news e todo o tipo de jogo sujo que é comum em campanhas eleitorais quando o grupo que está encastelado no Parque dos Poderes, luta para não ser destronado pela vontade popular.

Faltando apenas uma semana para o dia da eleição a campanha sai da internet e começa a ir para as ruas onde a população já está demonstrando sua insatisfação com a corrupção, com os demandos e o desejo de mudança. Por isso mais do que nunca é necessário que haja vigiläncia para que pesquisas e resultados não sejam manipulados pela força do poder econômico e que vença a eleição realmente aquele candidato que é o desejo popular.