Eleições 2018 Pesquisa Ibope: Bolsonaro lidera com 22% e Ciro encosta em Marina Essa foi a primeira pesquisa de intenções de voto após o início das campanhas eleitorais na TV e no rádio

O IBOPE divulgou nesta quarta-feira (5) a segunda pesquisa de intenções de voto após o início da campanha eleitoral, e a primeira após o início da propaganda política na televisão e no rádio. Jair Bolsonaro, candidato à Presidência da República pelo PSL, se manteve na liderança com 22%.Marina Silva, da Rede, e Ciro Gomes, do PDT, surgem numericamente empatados, com 12% das intenções de voto. Já Geraldo Alckmin, do PSDB, aparece logo depois, com 9%, em empate técnico com Ciro e Marina.

Fernando Haddad, do PT, tem 6% e está empatado tecnicamente com o candidato tucano.

De acordo com o resultado da pesquisa, só Ciro Gomes cresceu na corrida. Ele garantiu três pontos percentuais em relação a pesquisa divulgada em 20 de agosto.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Vale ressaltar que essa foi também a primeira pesquisa sem a presença do ex-presidente Lula, do PT, que teve candidatura barrada pelo TSE.

A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal “O Estado de S. Paulo”. O levantamento ocorreu entre os dias 1 e 3 de setembro. Foram ouvidos 2.002 eleitores.

Confira abaixo o resultado da pesquisa:

Jair Bolsonaro (PSL) - 22%

Marina Silva (Rede) - 12%

Ciro Gomes (PDT) - 12%

Geraldo Alckmin (PSDB) - 9%

Fernando Haddad (PT) - 6%

Alvaro Dias (Podemos) - 3%

João Amoêdo (Novo) - 3%

Henrique Meirelles (MDB) - 2%

Guilherme Boulos (PSOL) - 1%

João Goulart Filho (PPL) - 1%

Vera (PSTU) - 1%

Cabo Daciolo (Patriota) 0%

Eymael (DC) - 0 %

Brancos e nulos - 21%

Não responderam ou não souberam opinar: 7%