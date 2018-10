Eleições 2018 Pesquisa: Odilon está na frente com 46,15% dos votos e Reinaldo com 41,73% A pesquisa foi realizada entre os dias 22 e 24 desse mês

Foto: Reprodução

Pesquisa de intenção de votos divulgada nessa quarta-feira (25), revela o candidato do PDT Juiz Odilon com 46,15% das intenções, enquanto Reinaldo Azambuja do PSDB aprece com 41,73%, o senso é do Instituto IPEXX Brasil e entrevistou mil e quarenta eleitores em doze cidades de Mato Grosso do Sul, entre elas as Capital, Três Lagoas e Dourados, entre os dias 22 e 24 de outubro de 2018.

Na Capital a pesquisa foi realizada nos bairros: Centro da Capital, Bairros; Nova Lima, Nova Campo Grande, Zé pereira, Coophavilla II, Guanandy, Dom Antonio, Moreninhas, Maria Pedrossian, Noroeste, Tiradentes, Tijuca, Jardim dos Estados e São Bento. O nível de confiança estimado da pesquisa é de 95% e a margem de erro máximo estimado considerando um modelo de amostragem aleatório simples, é de 3 (três) pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra.

Foto: Instituto Ipexx Brasil.

O instituto realizou também tabulação com apenas os votos válidos, quando se exclui da pesquisa os brancos e nulos, nessa amostragem Juiz Odilon aparece com 53,56% das intenções de votos, enquanto Reinaldo Azambuja aparece com 46,64%, das intenções.

Foto: Instituto Ipexx Brasil.

O IPEXX realizou ainda estimativa de rejeição entre os candidatos, nessa amostragem Reinaldo Azambuja aparece com 37,01% das rejeições, enquanto Juiz Odilon tem 23,07% das rejeições. Brancos, nulos e indecisos somam 39,92%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, sob o número: MS-04020/2018.