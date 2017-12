Eleições 2018 Pesquisa: sem Lula, Bolsonaro lidera corrida presidencial em 2018 Deputado teria 23% das intenções de voto, seguido por Ciro Gomes e Marina Silva, com 10% cada

O instituto Data Poder 360 divulgou, nesta sexta-feira (15), pesquisa segundo a qual o ex-presidente Lula lidera a corrida presidencial de 2018 no primeiro turno.

O petista aparece com 30% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro (PSC), com 22%; Marina Silva (Rede), com 10%; Geraldo Alckmin (PSDB), com 8%; e Ciro Gomes (PDT), com 6%.O Data Poder 360 também simulou um primeiro turno sem a presença de Lula, que, caso condenado em segunda instância, em julgamento marcado para 24 de janeiro, ficaria impossibilitado de concorrer.

No lugar dele colocou o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad. Neste caso, a liderança fica com Bolsonaro (23%), a segunda colocação com Ciro e Marina (10% cada), a terceira com Alckmin (7%) e a quarta com Haddad (5%).

Em cenários de segundo turno com Lula em jogo, o petista venceria Bolsonaro por 41% a 30% e Alckmin por 41% a 28%.

A pesquisa ouviu 2.210 pessoas, em 177 cidades entre 8 e 11 de dezembro.