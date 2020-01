MARACAJU Pesquisa vai delinear ao MDB o perfil da candidatura que atende o eleitorado Com uma das gestões de melhor desempenho no Estado, Maurílio Azambuja garante unidade partidária

Prefeito de Maracaju, Maurílio Azambuja Foto: Reprodução

A administração de Maracaju destaca-se entre as prefeituras com os melhores índices de desempenho entre os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. E é com este poderoso apelo que o MDB, partido do prefeito Maurílio Azambuja, quer convencer os eleitores que o modelo de gestão em vigor precisa ser mantido. Uma pesquisa de opinião pública foi encomendada pela legenda para aferir a vontade da população e qual o perfil ideal de candidato para atender suas expectativas.

Segundo o prefeito, a consulta contém elementos de apuração qualitativos e quantitativos, considerando que o MDB tem duas pré-candidaturas, as dos secretários Lenílso Carvalho, de Planejamento Fazenda, e Frederico Felini, de Governo, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. “Tratam-se de duas figuras humanas extraordinárias, dignas, corretas. E no papel de servidores públicos, exercem suas funções com absoluta responsabilidade. São merecedores da confiança da sociedade”, exulta Azambuja.

Os resultados da pesquisa serão fornecidos até à última semana deste mês. Equidistante das duas opções, Maurílio Azambuja não tem dúvida também da responsabilidade política do MDB nesse processo e está convicto que o partido preservará sua unidade interna, seja quem for o escolhido. “A dinâmica de escolha cumpre a tradição democrática e participativa, sem que isto cause qualquer trauma interno. Os dirigentes e a militância têm consciência que a sigla é o principal sustentáculo partidário de uma gestão vitoriosa. E com isso, tem o apoio popular, pois é o povo nosso maior sustentáculo político e social”.

LIDERANÇAS

Frederico Felini e Lenílso Carvalho. Foto: Maracaju Em Foco

Lideranças já consolidadas na região, Lenílso Carvalho e Frederico Felini gozam da total confiança do prefeito. Afinal, além dos laços políticos e de amizade, há um elo extremamente sólido: o desempenho técnico. Embora todas as secretarias tenham seu trabalho reconhecido pelos resultados que alcançam, as pastas que a dupla comanda cumpriram papéis de específicas e delicadas dificuldades.

Uma das bases de segurança da Prefeitura Municipal para executar os programas e projetos de modernização e eficiência na prestação de serviços, investimentos, inclusão social e incentivo ao desenvolvimento econômico sustentável é o planejamento com estratégia de gestão. O ponto de partida conceitual é a administração responsável, transparente e participativa.

Com planejamento estratégico e honrando a palavra empenhada, a Prefeitura atravessou todos esses anos recessivos pagando em dia os compromissos, especialmente os salários do servidor e os fornecedores. Cuida com atenção diferenciada a oferta de serviços qualificados, sobretudo nas áreas sociais, como as de educação e saúde. Ataca os problemas urbanos e rurais com investimentos em infraestrutura e capacitação dos setores produtivos.

Os números e relatórios dos indicadores que avaliam o desempenho das prefeituras atestam o impressionante avanço de Maracaju, hoje um dos municípios que mais se desenvolvem social e economicamente no Estado. E os dois pré-candidatos do MDB estão entre os protagonistas deste cenário. Se de um lado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico Frederico Felini capitaneou a atração de empresas e a habilitação inclusiva de forças produtivas, de outro lado a pasta de Planejamento e Fazenda teve no seu titular, Lenílso Carvalho, a mola de impulsão para que Maracaju adquirisse caixa e credibilidade para incentivar os investidores e, com recursos próprios, abrir caminhos de segurança para o futuro de sua população.