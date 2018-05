'Vence no 1º turno' Pesquisas apontam: só o TSE pode impedir que Lula vença as eleições "O ex-presidente é preferido em todos os cenários e pesquisas realizadas pelo país"

Os resultados de todas as pesquisas realizadas até agora sobre intenções de voto para presidente da República são inquestionáveis e não deixam dúvidas: se Lula disputar a eleição está com ele a maior probabilidade de vencer, inclusive até com números que sinalizam a possibilidade de liquidar a fatura no primeiro turno. Por isso, a partir desta terça-feira, 29, os opositores de Lula e das esquerdas torcem ansiosos para que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), com base na lei da ficha limpa, tomem a decisão que parece ser a única possível para evitar que o petista se eleja.

O TSE iniciou esta semana a avaliação que vai decidir se um réu em ação penal pode candidatar-se a presidente. As pesquisas pressionam para que esta pauta seja ampliada para incluir o caso de Lula. Ele já passou de réu à condição de condenado em segunda instância e está preso. Porém, como ainda não se esgotaram seus direitos de recurso contra a sentença, Lula tem garantia de lei para registrar a sua candidatura, mesmo estando na prisão. E enquanto suas apelações não forem julgadas, poderá fazer sua campanha de dentro da cela.

Liderança absoluta

Lula, entre os presidenciáveis, é o que tem os maiores índices de intenção de voto no País, conforme todas as pesquisas feitas antes e depois de sua prisão, em sete de abril. A mais recente, da Vox Populi/CUT, feita entre 19 e 23 deste mês, ouviu duas mil pessoas em 121 municípios, com margem de erro em 2,2% e 95% de intervalo de confiança.

Segundo a Vox Populi, Lula derrotaria hoje seus eventuais adversários nas diversas simulações de disputa, com ampla margem de votos e até dispensando a necessidade de um segundo turno. No cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Lula alcançou 39% contra 30% das soma dos concorrentes.

O segundo colocado, com praticamente um terço a menos de Lula, é o deputado Jair Bolsonaro (PSL), com 12%; seguido de Marina Silva (Rede), com 6%; Ciro Gomes (PDT), com 4%; Geraldo Alckmin (PSDB), com 3% e Álvaro Dias (Podemos), com 2%. Já Henrique Meirelles (MDB-GO), Manuela D’Ávila (PC do B) e João Amoedo (Novo-RJ) têm 1% cada. Flávio Rocha (PRB-RN), Guilherme Boulos (Psol-SP), João Vicente Goulart (PPL), Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Paulo Rabelo de Castro (PSC) não pontuaram. O percentual dos que não vão votar em ninguém, brancos e nulos totalizou 21% e não sabem ou não responderam, 9%.

Na espontânea da Vox Populi, Lula também abre folgada dianteira. Com 34% das intenções de votos. Bolsonaro surge em segundo lugar, com 10%; Ciro e Alckmin voltam a empatar, com 3% cada; Marina e o desistente Joaquim Barbosa com 2% cada; e Álvaro Dias, com 1%, enquanto 5% disseram que vão votar em outros, 25% em ninguém e 16% não sabem ou não responderam. Na simulação de segundo turno, Lula venceria todos os adversários. Com larga vantagem superaria Marina (45% a 14%). Contra Alckmin e Bolsonaro o petista teria 47% dos votos contra 11% e 16%, respectivamente.

No caso de Bolsonaro, seis em cada dez eleitores não aprovam seu desempenho, segundo a pesquisa. A taxa de aprovação é de apenas 23%. Os números são os mesmos do levantamento anterior, feito em abril.

Pesquisa Estadão - IPSOS

A pesquisa mensal Barômetro Político Estadão-Ipsos mostra, em maio, que Lula é o candidato mais aprovado (45% contra 42% na anterior) e menos reprovado (52% contra 54% na anterior) dentre aqueles com mais intenções de voto para as eleições. Temer tem 92% de desaprovação; Alckmin, 69%; Ciro, 65%; Rodrigo Maia, 64%; Meirelles e Marina, 61%; Bolsonaro, 60%.

Apesar de o Ipsos incluir o nome de presidenciáveis em sua pesquisa, o Instituto não procura medir intenção de voto. O que os pesquisadores dizem aos entrevistados é o seguinte: “Agora vou ler o nome de alguns políticos e gostaria de saber se o (a) senhor (a) aprova ou desaprova a maneira como eles vêm atuando no País”.

A desaprovação ao juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, sobe e já chega a 50%. Desde junho de 2017, quando a taxa de desaprovação a Lula estava em 68%, ela cai sem cessar. Movimento inverso ao de Temer, que tinha 59% de desaprovação em outubro de 2016 e desde então é mais desaprovado a cada mês. Outubro de 2016 marcou a menor desaprovação a Alckmin também, 49% -ele chegou a ter 75% de índice negativo em setembro de 2017, caiu e vê sua rejeição crescer desde janeiro.

Bolsonaro teve a menor taxa de desaprovação na primeira rodada de pesquisas, em outubro de 2015, 27%. Oscilou e, desde abril de 2017, quando estava em 48% de rejeição, assistiu a um crescimento consistente da desaprovação, até os 60% de agora. Sérgio Moro, que a cada dia comporta-se mais como parlamentar e menos como juiz, tem uma curva de desaprovação crescente. Em maio de 2016, dezembro de 2016 e janeiro e maio de 2017 teve as menores taxas de rejeição (22%). Nos últimos 12 meses, sua desaprovação mais que dobrou. Chegou a 53% em dezembro de 2017 e agora está em 50% -um dos indicadores mais precisos da divisão do país.

Pesquisa - CNT/MDA

A 136ª Pesquisa CNT/MDA, realizada de 9 a 12 de maio de 2018 e divulgada pela CNT (Confederação Nacional do Transporte) no dia 14 de maio, acompanha o quadro apurado pelas demais amostragens sobre intenções de voto para presidente. Foram ouvidas 2.002 pessoas, em 137 municípios de 25 Unidades Federativas, das cinco regiões. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais com 95% de nível de confiança. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), com o número BR-09430/2018.

Na espontânea da CNT/MDA, o líder é Lula, com 18,6%. Em seguida: Bolsonaro, 12,4%; Ciro Gomes, 1,7%; Marina, 1,3%; Alckmin, 1,2%. Barbosa: 1,0%; Álvaro, 0,9%; Outros, 1,8%; Branco/Nulo, 21,4%; Indecisos, 39,6%. Já na estimulada os resultados em diferentes simulações são estes: Cenário 1: Lula 32,4%, Bolsonaro 16,7%, Marina 7,6%, Ciro 5,4%, Alckmin 4,0%, Álvaro 2,5%, Collor 0,9%, Temer 0,9%, Guilherme Boulos 0,5%, Manuela D´Ávila 0,5%, João Amoêdo 0,4%, Rocha 0,4%, Meirelles 0,3%, Maia 0,2%, Paulo Rabello de Castro 0,1%, Branco/Nulo 18,0%, Indecisos 8,7%.

No cenário 2: sem Lula, dá Bolsonaro com 18,3%, seguido por Marina 11,2%, Ciro 9,0%, Alckmin 5,3%, Álvaro 3,0%, Haddad 2,3%, Collor 1,4%, Manuela 0,9%, Boulos 0,6%, Amoêdo 0,6%, Meirelles 0,5%, Rocha 0,4%, Maia 0,4%, Rabello de Castro 0,1%, Branco/Nulo 29,6%, Indecisos 16,1%.

Para o segundo turno, a pesquisa CNT/DMA verificou que Lula vence todos os seus concorrentes. No cenário 1, ele tem 44,9%, e Alckmin 19,6%. No cenário 2, o petista soma 45,7% contra 25,9% de Bolsonaro. No cenário 3, 47,1% sobre 13,3% de Meireles. No cenário 4, Lula tem 44,4% e Marina 21,0%. No cenário 5, sobre Temer, vitória de 49,0% a 8,3%.

Limite de Voto

A pesquisa CNT/DMA perguntou aos entrevistados qual seria o único candidato em que votariam. O maior índice de preferência coube a Lula, com 25,6%, ficando Bolsonaro em segundo (13,1%), Marina em terceiro (4,5%) e Ciro em quarto (2,9%).

DataFolha

Na pesquisa mais recente do DataFolha, primeira após a prisão de Lula e divulgada no dia 15 de abril, foram ouvidas 4.194 pessoas entre os dias 11 e 13 em 227 municípios brasileiros, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Na pesquisa realizada pelo Datafolha em janeiro deste ano, Lula alcançava entre 34% e 37% em cinco diferentes cenários. Na pesquisa de abril oscila entre 30% e 31%. No cenário estimulado que inclui Lula, Bolsonaro.