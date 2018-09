Eleições 2018 Pesquisas confirmam Nelsinho na liderança na corrida pelo Senado "Nelsinho Trad (PTB) aparece em primeiro lugar"

Foto: Tero Queiroz

Nelsinho Trad (PTB) desponta como o primeiro lugar na disputa por uma das duas vagas para o Senado por Mato Grosso do Sul nas eleições deste ano, em duas pesquisas de intenção de voto divulgadas nessa semana.

Ibope-TV Morena

Na modalidade estimulada (em que os nomes dos candidatos são apresentados para o eleitor), da pesquisa divulgada na segunda-feira (24), Nelsinho Trad lidera com 33% por cento da intenções de voto. Em segundo lugar aparece José Orcírio Miranda dos Santos (PT), com (30%). E em terceiro lugar, o candidato à reeleição, Waldemir Moka (MDB) com 19%.

Segundo o Ibope, a pesquisa ouviu 812 eleitores do estado entre os dias 21 e 23 de setembro, e contaria com o nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado sob os números MS?03695/2018 (TRE) e BR?03166/2018 (TSE).

Instituto Ranking

Nelsinho Trad (PTB) aparece em primeiro lugar, com 38.25% das intenções de voto, na pesquisa divulgada pelo Instituto na madrugada desta quarta-feira (26). A consulta ouviu 1.200 eleitores, entre os dias 20 e 24 de setembro, em 20 municípios: Campo Grande, Amambaí e Anastácio; Aparecida do Taboado, Aquidauana e Caarapó; Corumbá, Coxim e Dourados; Ivinhema, Maracaju e Miranda; Naviraí, Nova Andradina e Paranaíba; Ponta Porã, Rio Brilhante e São Gabriel do Oeste; Sidrolândia e Três Lagoas.

O levantamento diverge da pesquisa Ibope-TV Morena quanto ao candidato que estaria em segundo lugar, apontando Waldemir Moka (MDB), com 21.58%. Nesta pesquisa, José Orcírio (PT) aparece em terceiro lugar, com 19.41% das intenções de voto.

De acordo com o Instituto Ranking, o levantamento conta com nível de confiança de 95% e margem de erro de 2,83 pontos, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada sob os números MS-07535/2018 (TRE) e BR-03768/2018 (TSE).